"Es triste que personas como Valderas se vean limitadas porque tienen mucho que aportar"

La comparecencia de Ignacio Caraballo dio ayer para mucho. También para hablar del ex coordinador regional de Izquierda Unida, Diego Valderas, por la polémica sobre su propuesta como Comisionado para la Ley de Memoria Histórica en Andalucía. Y para conocer que ese no ha sido el único cargo para el que se ha barajado al ex alcalde bollullero días atrás: el presidente de la Diputación de Huelva le ofreció presidir una de las comisiones dedicadas al desarrollo del Plan Estratégico Provincial.

"Seguramente no le va a gustar que lo haya contado públicamente, pero rechazó mi ofrecimiento después de agradecérmelo porque dijo que no quería tener enfrentamientos con nadie y que prefería mantenerse en un segundo plano, como hasta ahora", explicó Caraballo.

Como él mismo recordó, días después llegó el ofrecimiento de Susana Díaz sobre el nuevo cargo relacionado con la Ley de Memoria Histórica, de la que el propio Valderas fue uno de sus principales valedores, y saltó el rechazo de Izquierda Unida que acabó llevando al traste el nombramiento del izquierdista.

"Es triste que personas como Diego Valderas se vean limitadas porque tienen mucho que aportar", lamentó Ignacio Caraballo, que habló de "personas curtidas, sensatas, sin aristas, con el reconocimiento de toda la clase política y de los ciudadanos".

No ocultó el dirigente socialista que siente por Valderas "mucho cariño, respeto y admiración", y reiteró que "se merece tener un espacio público porque personas como él no pueden pasar desapercibidas y no las podemos esconder porque tienen edad para resplandecer". Por ello justificó su propuesta para que presidiera la Comisión de Infraestructuras del Plan Estratégico Provincial, apelando también a su experiencia política, el respeto logrado a lo largo de los años de todos los partidos y "por su discurso y sus ideas sobre la provincia".

Caraballo sí eludió "juzgar" la postura de Izquierda Unida sobre Valderas y la dimisión de su hijo Javier, que ha abandonado la militancia de IULV-CA y del PCE por el trato dado a su padre.

El responsable de Organización provincial de la formación izquierdista, Rafael Sánchez Rufo, sí declaró ayer a los periodistas que no comparte los argumentos ofrecidos el lunes por Javier Valderas e insistió en que el asunto del Comisionado propuesto por Susana Díaz "se ha cerrado bien por parte de la dirección regional de IU y del propio Diego".