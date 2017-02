Un tributo rodeado de polémica

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía permanece desde hace tiempo en el eje de la polémica política. Partidos como el PP abanderan campañas para pedir su eliminación, iniciativas que el PSOE onubense calificó la pasada semana de "rastreras y basadas en mentiras". Ahora, una Asociación Nacional, cuyos creadores aseguran que no les mueve ningún interés político, promueve una recogida de firmas con el mismo objetivo: que este impuesto se suprima.

El PP en Andalucía ya anunció a primeros de este año que seguiría presentando iniciativas para pedir la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, al considerar que la reforma aprobada y que entró en vigor a primeros de 2016 es una "rebaja trampa" ya, que según aseguran, el coste para el que supere el mínimo exento es mayor.

El PSOE mantiene una postura muy distinta. El pasado lunes, el secretario de Organización de los socialistas en Huelva, Jesús Fernández Ferrera, calificaba de "sucia" esta campaña de los populares que, a su juicio, está "basada en mentiras". Según explicó, con la reforma aplicada un pariente directo que herede 200.000 euros no tendrá que pagar absolutamente nada, mientras que antes debía abonar 28.000 euros. En el caso de que la herencia ascienda a 300.000 euros, "tendrá un beneficio de más del 90%", aseguró. Así, Fernández Ferrera defendió que los socialistas están aplicando el principio de que "pague más quien más tiene".

Los últimos datos ofrecidos por la Junta de Andalucía especifican que, hasta el 30 de septiembre de 2016, de las 11.075 autoliquidaciones del Impuesto de Sucesiones presentadas en Huelva sólo 595 -un 5,3%- generaron ingresos en las arcas públicas, el resto quedaron exentas.

Sin embargo, desde la asociación nacional Stop Impuesto de Sucesiones (www.stopimpuestodesucesiones.org) insisten en que una herencia es un producto del trabajo y del esfuerzo de toda una vida y que este tributo es injusto, porque se trata de bienes por los que ya se han pagado impuestos anteriormente. Además, sostienen que genera desigualdad entre los ciudadanos en función de dónde estén empadronados, ya que en unas se paga y en otras no o se hace en un porcentaje diferente. Incluso aportan datos -reflejados en el gráfico superior- sobre las diferencias de la cuantía a pagar según las comunidades en un caso específico en el que dos hijos heredan un patrimonio de 850.000 euros de su padre. Esto, según sostienen, está provocando que algunas personas, en especial aquellas que cuentan con grandes fortunas, opten por empadronarse en otras regiones donde no se paga este tributo. También critican que no se tiene en cuenta el valor real de los bienes heredados, ya que para el cálculo se multiplica el valor catastral de ese bien por un coeficiente determinado para cada municipio, algo que, a su juicio, genera en ocasiones cantidades muy alejadas del valor de mercado.

La asociación promueve desde su página web y también a través de redes sociales una campaña de recogida de firmas para pedir la retirada de este impuesto y que, mientras, Andalucía aplique una bonificación del 100% en el mismo. También señalan en su web que el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, participarán junto con otros colectivos sociales en una marcha al parlamento andaluz para reclamar la eliminación de este impuesto.