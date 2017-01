El tren de la discordia

"Si a la deficiente infraestructura ferroviaria que presenta Huelva le unimos las continuas averías, el resultado es lamentable". Así comenzaba el texto de un comunicado de prensa por el que el Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) quería denunciar un "incidente" más en las conexiones ferroviarias de Huelva.

Se aseguraba que el convoy que debía salir ayer a las 6:55 de Huelva con dirección a Sevilla no pudo cumplir el horario previsto y provocó que varios viajeros "perdieran el enlace que te ponía en Madrid a las 11:15", se apuntaba en el comunicado. Uno de los afectados era el presidente de la asociación de agencias de viaje de la patronal onubense, Luis Arroyo, y en primera persona relató que se vio obligado a bajarse del tren para poder enlazar con la Alta Velocidad que tenía contratada. Ese comunicado llegaba poco después de mediodía, pero cinco horas después se transmitía una aclaración: "El tren de media distancia al que nos referimos esta mañana que no había podido llegar a enlazar con el AVE, sí lo hizo finalmente. Sin embargo, sabemos que algunos viajeros decidieron no tomarlo ya que el revisor les anunció que llegaría con retraso y sin posibilidad de conectar con la Alta Velocidad a su tiempo". Es decir, el tren llegó a su hora, pero a los pasajeros se les advirtió (según el comunicado de la patronal) que no se cumpliría ese horario.

Para entonces, el Consejo Empresarial de Turismo ya había mostrado su malestar por los "continuos incidentes" en la línea férrea. "Se producen con tanta frecuencia -aseguraron desde el Consejo de la FOE- que la mayoría de onubenses prefiere desplazarse a Sevilla a coger directamente el AVE, antes de perder cualquier enlace aéreo en Madrid o no llegar a una reunión en la capital la misma mañana". Desde la Subdelegación del Gobierno se reiteraba que el tren había llegado puntual.

Dos horas más tarde, se volvía a abrir el capítulo y desde el PSOE se transmitía otro comunicado en el que se aseguraba que las incidencias "se producen con tanta frecuencia, que no es de recibo para los onubenses". Y reprochó al Gobierno la "dejadez" a una provincia con "líneas indecentes".

"No es la primera vez que los onubenses se quejan por las deficiencias y carencias en un transporte que lejos de contar con la calidad que se merece, se encuentra bastante deteriorado y sufre constantes averías y retrasos. Cuestiones que ocasionan importantes problemas para los pasajeros", recogía el comunicado que remitieron los socialistas.

Al final, un incidente que podría haberse quedado en eso, se convirtió en punto de partida para las tan reclamadas infraestructuras que desde la patronal se reclaman como única vía para el despegue de la provincia.