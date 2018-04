"No se trata de una enfermedad sino de un modo diferente de ser humano"

Para el psicólogo experto en trastornos del espectro autista (TEA) de Ánsares y miembro del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental, Francisco García, el autismo "no es una enfermedad, sino un modo diferente de ser humano. Los menores con TEA no están enfermos, no tenemos que cambiarles ni arreglarles, sino tratar de entenderles y cambiar lo que nosotros hacemos".

El psicólogo indicó que en Ánsares "ofrecemos numerosos servicios para cubrir las necesidades que la familia presenta. Tenemos Servicio de Atención Temprana, en edades de 0 a 6 años; Unidad Terapéutica, de 6 años en adelante y el centro de día para mayores de 16 años. También ofertamos múltiples actividades de ocio y respiro: estimulación rítmica, multideporte, hidroterapia (piscina), arteterapia y taller de juegos. Los fines de semanas alternos también hacemos salidas inclusivas a entornos sociales y salidas de respiro familiar".

Sobre el diagnóstico, Francisco García explicó que "el TEA, se hace visible en la mayoría de los casos, sobre los 18-24 meses de edad. Por eso se suele hablar de trastorno infantil, porque se detecta en edades infantiles. Es un trastorno que no tiene cura. Por supuesto que se producen mejoras, evoluciones que a veces hace pensar que ha desaparecido sus dificultades".

Los síntomas más destacables son la falta de interacción social, poco o nulo contacto visual, evitan el contacto físico, no responden al ser llamados, no tienen lenguaje y si lo tienen presenta alteraciones. También aparecen las estereotipias (movimientos repetitivos), poca tolerancia a la frustración, risas o llantos sin motivo aparente, entre otros síntomas.