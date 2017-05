El traslado de la ETSI al Carmen es la gran prioridad en la Onubense

La situación de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías (ETSI) fue para los dos candidatos a rector un argumento y ejemplo de lo que para ellos, salvando algunas diferencias entre sí, de lo que han supuesto los cuatro años de Francisco Ruiz como rector. Tanto es así que ambos coincidieron en que esa sería la prioridad en caso de que ganen los comicios que se celebrarán el día 22 o en su caso, la segunda vuelta del 23 de junio.

En la parte de preguntas cruzadas que se intercambiaron los contrincantes, se hizo referencia a la urgencia de que los alumnos de esas titulaciones no repitan las peripecias que están sufriendo en el curso actual. María Antonia Peña se refirió a que "el rector en funciones, Francisco Ruiz, ha llegado a comentar que sí hay dinero para efectuar el traslado, de manera que sería una de las cosas que haría nada más llegar al Rectorado". Recordó cómo "la comunidad universitaria ha visto con perplejidad la apertura de una auditorio en la ETSI cuando no se han atendido otras necesidades y a alumnos". Para García Machado, el traslado "es una deuda que la Universidad tiene" pues "no podemos permitir que profesores y alumnos estén en la carretera partiendo el tiempo entre la teórica en El Carmen y las prácticas en La Rábida". García Machado incidió en que "además el maxiaulario García Machado, que se inauguró el año pasado, tiene graves carencias". Para el catedrático de Economía Aplicada, "deben venir al Carmen todas esas titulaciones a excepción de Agrícolas y Forestales" porque entre otras cosas, "en El Carmen no caben todos".

Surgieron ideas como un edificio para Psicología o usar el Alonso Barba

Para Peña, el futuro de La Rábida pasa por "contar con una planificación que ya debería estar hecha" y por ser un "lugar desahogo para todos los grupos de investigación". García Machado previó que en La Rábida puede asentarse un grado de Montes, teniendo en cuenta además que existe un cercano instituto con el que se puede trabajar en módulos como Aparataje Agrícola o Montes.

En este asunto de infraestructuras, María Antonia Peña hizo un llamamiento al mantenimiento de los edificios del Campus del Carmen, ya que "algunos presentan riesgo grave". Sobre el Campus de La Rábida se mostró partidaria de valorar qué edificios son servibles porque "allí se invirtió mucho dinero" poniendo como ejemplo el Alonso Barba. Tampoco se olvidó de dotar a la Facultad de Psicología "de un edificio digno" y una biblioteca.

Juan José García Machado también se mostró partidario de una revalorización de La Rábida, así como de la ampliación de la biblioteca central y del traslado del Rectorado del Campus del Carmen.