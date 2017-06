El traslado de la ETSI al Campus del Carmen provoca dudas en ambos candidatos

El traslado de la ETSI al Campus del Carmen fue uno de los puntos principales que se trataron en el debate que celebraron ayer los dos candidatos a rector de la Universidad de Huelva (UHU). Curiosamente, ninguno de los dos aspirantes fue rotundamente claro sobre este tema sabiendo que puede causar efectos negativos en los comicios del día 23. El problema está en Agroforestales. Ni Francisco Ruiz ni María Antonia Peña clarificaron si vendrá al Carmen o se quedará en La Rábida. Les dio miedo mojarse quizá para evitar lo que le pasó a Juan José García Machado que, quizá en un exceso de sinceridad, admitió que no había lugar para esta titulación en el campus capitalino lo que le originó una concentración de protesta de alumnos contra él.

María Antonia Peña coincidió con Francisco Ruiz en que "Agroforestales debe venir al Carmen" pero la catedrática apuntó que quizá sea necesario un nuevo edificio para albergar esa titulación. Ruiz, por su parte, apuntó tener propuestas procedentes de ese grado que "hablan de quedarse en La Rábida". "Si salgo elegido el día 23 -añadió el actual rector en funciones- una de mis prioridades es que el día 26 llamaré a todos los departamentos de la ETSI para trazar un plan integral de traslado al Carmen".

El debate entre los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta de las elecciones, tuvo lugar al mediodía de ayer en el salón de actos de Experimentales siendo el moderador, el director de SER-Huelva, Miguel Doña. El encuentro fue diseñado del siguiente modo: una introducción de cada candidato de 3 minutos y ocho bloques temáticos con dos preguntas cada una respondidas por ambos aspirantes durante un espacio de dos minutos por respuesta con derecho a réplica. Finalmente hubo otro bloque de 17 preguntas del público -recogidas al inicio del debate- a las que tuvieron que responder ambos candidatos.

Del debate también su puede sacar una clara conclusión y esta muy positiva: gane quien gane el día 23, la UHU iniciará una etapa de expansión pues se da por cerrado el período de crisis que tan gravemente afectó a la institución en los pasados años.

Francisco Ruiz subrayó como uno de los logros de sus cuatro años de mandato, "el saneamiento económico" lo que se ha conseguido a través de "decisiones duras con las que hubo que afrontar una herencia recibida muy difícil" a lo que Peña replicó en distintas ocasiones, que el período de Ruiz había adolecido de un acercamiento a los sectores que más habían sufrido los recortes de la crisis". Prueba de ello para la catedrática, se encuentra en el cuerpo de docentes especialmente en los PSI que "ni siquiera pueden evaluar a sus alumnos". Ruiz reconoció la indefensión de estos docentes aunque Peña insistió en calificar la política del rector en funciones como muy cicatera y de no "haber ni siquiera aplicado los convenios a nivel andaluz" a lo que Ruiz insistió en su apoyo a la legalidad que librará a la Onubense de las inspecciones de Trabajo a las que van a tener que hacer frente las otras universidades andaluzas. En este mismo tema del profesorado, María Antonia Peña resaltó la alta tasa de docentes con contratos no indefinidos y criticó que Ruiz no hubiera apostado por la figura de contratado doctor interino que tanta polémica ha creado en Andalucía. Francisco Ruiz, por otro lado, resaltó que pese a los recortes de estos años, la UHU cuenta con el mismo número de docentes que en 2013.

Respecto a nuevas titulaciones, el rector en funciones abogó por Terapia Ocupacional y realizar conexiones entre las ya existentes. Ruiz se mostró precavido ante las opciones que puede abrir el decreto que permitirá grados de tres años. Peña pidió, por encima de todo, que se mejore la calidad de las titulaciones que ya hay: "Que se hagan desdobles, que haya profesorado suficiente y que se cuenten con todas las optativas".