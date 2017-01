¿Para qué trabajas? ¿Para qué están las empresas?

Las preguntas tienen truco. ¿Para qué trabajas? Las posibles respuestas son múltiples, pero las más rápidas que suelo escuchar cuando la hago son: para ganar dinero, para dar de comer a mis hijos, para ahorrar para cuando me jubile, para poder vivir… Y así muchas más relacionadas casi todas con el poderoso caballero don dinero.

¿Y si quitamos el dinero de la ecuación y lo consideramos una consecuencia? Si hacemos eso, la pregunta nos obliga a pensar de otra forma, a buscar un sentido a lo que hacemos, y puede que hasta a considerar que no estamos haciendo lo que queremos hacer. Por eso es de valientes hacerse la pregunta.

El truco de la pregunta radica en pensar en nuestra misión, en pararnos y reflexionar sobre lo que quiero aportar yo desde mi trabajo, seamos trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Eso frustra menos, satisface más, y sobre todo, en mi opinión, te posiciona mejor para conseguir lo que quieres. Incluido el dinero.

Lo mismo ocurre con las empresas. Cuando en la mente de los primeros ejecutivos la misión es ganar dinero, se reducen sus posibilidades. Porque ganar dinero no es un objetivo, es una necesidad. Y una obligación. Es la responsabilidad más obvia y más inmediata que debe cumplir una empresa: la económica. Es una necesidad básica, sí, pero no podrá conseguirlo sin aportar valor, sin ofrecer algo que las personas, los potenciales clientes, queramos comprar, usar o compartir con esa empresa y no con otra.

Y ahí está la misión de una empresa, en aportar ese valor diferencial y resolver necesidades de su entorno. Entonces sí ganarán dinero.