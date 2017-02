A mí sí me toca la Responsabilidad Social Corporativa

Estoy escribiendo este artículo en una posada rural, en uno de esos pequeños, desconocidos y encantadores pueblos andaluces donde me lleva el trabajo. Escribo en una mesa de la terraza del bar, al sol, pisando un suelo de albero. Huele a chimenea encendida. Me rodean elementos decorativos de piedra y madera, evidencias de una cultura ligada a la tierra. Oigo las conversaciones lejanas de unos extranjeros que están almorzando dentro y el piar de los pájaros a mi alrededor. Y mientras tengo en la cabeza el tema que da título a la página de hoy, me pregunto: ¿qué ha hecho posible que yo pueda experimentar este valioso momento en este perdido rincón en un pequeño pueblo de apenas cinco mil habitantes en la provincia de Málaga?

Sin duda han sido muchos factores por los hoy Paco, un atento empresario de turismo rural, puede generar empleo local y dar sus servicios en el pueblo de Alameda. Factores históricos, geográficos, sociales, personales… Pero hay uno que a priori parece pesar más que los demás: el factor económico. Porque díganme cómo si no se ha construido y mantenido esta gran casa que hoy alberga a los turistas.

A quien la construyó en su momento seguro que no le iba mal económicamente, entre otras cosas porque Alameda siempre ha sido un enclave estratégico donde convergen caminos desde la época de las calzadas romanas. Ampliar la casa y dedicar al turismo rural el enclave tampoco fue barato, seguro, y para ir al grano, ahora a Paco le tiene que ser rentable o mal vamos. Por esa razón supongo que también tiene una escuela de hostelería y salones de celebraciones... Bien por Paco.

Esta reflexión es una de las razones por las que es imposible negar que la rentabilidad económica debe ser un pilar de la Responsabilidad Social Corporativa, porque es en gran medida la razón de la existencia misma de los negocios. Así que la RSC tiene que ser rentable. Y es ahí donde entra nuestra propia responsabilidad como consumidores en el doble enfoque del consumo: como un derecho y como un deber.

El consumo responsable

No descubro nada al decir que el consumo responsable es aquel en el que optamos por productos y servicios de empresas y procesos que sean respetuosos con el medioambiente y consecuentes con su impacto social, y que observen ciertas normas éticas de respeto a la legalidad, al entorno cultural y social, y a los derechos humanos e infantiles. Eso como mínimo. Y claro, además de todo eso, deben ser rentables. Ese es el deber de las empresas, y nuestro derecho como habitantes del planeta.

Ahora démosle la vuelta. La rentabilidad de las empresas depende en última instancia de los consumidores. Así que visto desde esta perspectiva, los consumidores somos los verdaderos motores de la economía sostenible, y por tanto de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Con nuestro ejercicio de compra, seleccionando a uno y no a otro, podemos alterar el parámetro de la existencia de los negocios: la rentabilidad. Es un derecho que tenemos como consumidores, y es nuestro deber como habitantes del planeta.

Por eso, haciéndome de nuevo la pregunta del comienzo, ¿qué ha hecho posible que esté hoy disfrutando de este agradable y sereno café al sol mientras escribo este artículo? La respuesta es el consumo responsable de todas las personas del pueblo y de fuera del pueblo que hacen que esta posada sea rentable.

Comprar es algo que hacemos todos los días. Lo que no solemos hacer tan habitualmente es chequear y reflexionar sobre los valores con los que compramos, ser consecuentes con nuestros valores. Y de verdad que no se trata de pagar más, ni muchísimo menos. Se trata de ser conscientes y preocuparnos por conocer lo que promovemos con nuestra compra, ya sea en la tienda del barrio, en el universo internauta o en un concesionario de coches. Y esto último no lo digo por casualidad.

Todas y cada una de las personas del planeta tenemos el derecho y el deber de impulsar y proteger la sostenibilidad como única estrategia posible de los negocios. Es cuestión de supervivencia.