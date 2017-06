El termómetro roza el límite de los 40 grados

Cuando uno era pequeño el juego consistía en recorrer la longitud del bordillo sin caerse, en saltar los adoquines de forma que se pisaba uno sí y otro no, y en buscar una rampa para tirarse, cuanto más alto mejor. Ayer, en la capital onubense, el juego estaba ahí, pero las reglas eran muy distintas. Parecía que no se podía tocar ni pisar la zona iluminada por el sol y que estaba prohibido salir de las franjas sombreadas.

La primera alerta del año por parte de Aemet con motivo de las altas temperaturas provocó que las miradas y las noticias estuvieran en el sol y su incidencia, por lo que el transcurrir del día se desarrolló en la sombra.

Los onubenses aprovecharon las zonas de sombra para poder andar por la calle

Huelva fue un hervidero de calor agobiante. El tráfico de personas por las calles durante la mañana fue menor al habitual, y la mayor parte llevaba consigo botellas de agua y refrescos para hidratarse de manera continua.

"Se nota mucho la subida de temperaturas", afirmaba un cajero de un establecimiento alimentario, que señalaba el estante de bebidas frías donde "la parte de agua fría está casi vacío", incluso el "agua natural y los hielos". El calor provocó que la aglomeración de personas se concentrara sobre todo a lo largo de la calle Concepción, gracias a los toldos dispuestos, y que las terrazas de los bares tuviesen clientes sólo en mesas donde el sol no se proyectara.

La ropa de verano ya está en los armarios de los onubenses. Y es normal cuando la mínima del día de ayer se registró a las 7:00 con 19,2°C en la capital, según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las termómetros llegaron a subir hasta los 35.8°C a las 14:00. "Es como si estuviéramos en julio o agosto", relataba una mujer en un desavío de comida, donde explicaba el dueño que "se nota un poco la subida de venta en líquidos pero tampoco a los niveles del verano, ya que ahora entre semana con los niños en los colegios hay menos gente en la calle".

La ropa era la mínima y justa en los viandantes, a excepción de los valientes que llevaban mangas de camisa o traje, por exigencias del guión. Los segundos se hacían eternos en un paso de cebra al sol, e incluso hubo quien se alegró de decisiones tomadas con anterioridad: "bendita sea la boda que me he quitado en la Sierra de Córdoba este fin de semana".

Aemet anunció alerta amarilla en la provincia de Huelva desde las 14:00 hasta las 20:00 con riesgos de temperaturas máxima de 36°C en el Litoral y de 38°C en el Andévalo y Condado. Datos que incluso se superaron, por ejemplo, en El Cerro del Andévalo, donde a las 17:00 el termómetro marcó los 38.4°C.

En las farmacias, los protectores solares inundaban los escaparates, aunque con el ambiente caluroso "la gente se va a la playa directamente", así como en las heladerías todavía no mostraban su cota fuerte ya que "hasta el verano no se notará", aunque sí es cierto "que en granizadas y líquidos se nota un poco más la venta", comentaban en un establecimiento del centro de la capital. Los kioscos también perciben la subida de venta en agua y refrescos, y las altas temperaturas se aguantan "como se pueden" y gracias que "tengo aire acondicionado", explicaba un kiosquero. Otros trabajadores que acusan de lleno el calor son los cuponeros que hacen un trabajo fundamentalmente de calle. "Intento refugiarme y ponerme en la sombra", además de no parar de "beber agua en todo el día", afirmaba un vendedor de la ONCE.

También la Asociación de Empresarios de la Construcción (AECO) activó desde el 9 de junio el nuevo horario laboral de 8:00 a 15:00 y que se alargará hasta el 31 de agosto. Las caras cansadas por el asfixiante calor fueron habituales durante todo el día en la capital y la mayoría de las conversaciones rondaban acerca de la temperatura. "He pasado por la Palmera y el termómetro marcaba 42ºC", "esta noche no he dormido nada", o "no voy a apagar el aire acondicionado en toda la tarde". El día de ayer fue para muchos un reflejo de lo que está por venir en las próximas semanas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior recomienda ante las altas temperaturas que la población limite la exposición al sol, se mantenga en un lugar bien ventilado y beba frecuentemente agua o líquidos, entre otros consejos.