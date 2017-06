Los temores de un salto al vacío

Los nervios previos son un clásico en cada convocatoria de Selectividad. Los estudiantes llegan a las aulas preparados para hacer unas pruebas que le permitirán seguir sus estudios con vistas a un futuro laboral. Los que lo tienen más definido sufren por alcanzar la meta en forma de nota. Los que no lo tienen tanto tampoco escapan a la incertidumbre y el miedo al fracaso. Aunque la mayoría deja entrever la inseguridad propia de la edad, que les infunde el temor a un mundo desconocido en el que a partir de ahora deberán moverse solos.

"Llegan a este primer día muy nerviosos. Les asusta mucho salir de su entorno". Lo apunta una de las profesoras que les acompaña desde su instituto, Bella Acevedo.

Esa "salida del entorno" es un abandono de la zona de confort de jóvenes que acaban de alcanzar (o están a punto de hacerlo) la mayoría de edad. En cierto modo, apunta la profesora del IES Andévalo, de Puebla de Guzmán, la Selectividad es la puerta de entrada a la Universidad, el primer "salto a la madurez" que experimentan en su recorrido vital. Más acusado es, asegura la profesora, en el caso de los estudiantes que llegan de los pueblos de la provincia, "a los que más asusta estar en un entorno completamente nuevo". "Pero una vez que se mueven por aquí el primer día, se les pasa".

Bella Acevedo habla mientras repasa el primer examen del día en los pasillos del aulario Paulo Freire, en el campus de El Carmen, de donde van saliendo los primeros en completar la segunda prueba, de Lengua extranjera.

"Esta noche no he podido dormir. Estaba muy nerviosa", cuenta Mónica Cortes, del IES La Orden. Pero eso fue "al principio", porque "una vez que he llegado y nos han explicado cómo sería todo, me he relajado; ha sido más fácil de lo esperado, de la idea con la que llegaba del instituto".

La joven confirma las impresiones de la profesora del IES Andévalo. Aunque también lo hace con la seguridad de que llega con una buena nota que seguramente le permitirá acceder a los estudios de Enfermería en la Onubense.

"Mi idea es irme a Cádiz a estudiar Criminología", confiesa por otro lado Mari Ángeles Romero, del IPEP de la capital. Ese destino lo tiene claro "por la nota, que es más baja que el resto". Si no llega, también apuesta por Psicología, "en Huelva o fuera". A ella sí se le nota el "miedo al resultado de los exámenes". Es consciente, asegura, de que estos días "nos jugamos nuestro futuro". En su caso, explica, "me ha perjudicado el cambio de ley, que ha quitado una de mis asignaturas y me afectará al cómputo de mi nota". El miedo por la incertidumbre "te bloquea" y no todos se sienten "preparados" para afrontarlo.

Verónica Fuentes y Ana Rodríguez, del IES La Arboleda, de Lepe, dicen que se les pasó tras el primer examen de la mañana. Pero a falta del último, de Historia de España, les preocupaba la parte del temario que tocaría. Ambas, casi al alimón, responden con agilidad y seguridad. Tienen mucha confianza y parece que no tendrán problemas en estudiar Trabajo Social y Derecho "en Sevilla, porque nos han dicho que son de las mejores, y están nuestras amigas y así salimos fuera". Poderosas razones las últimas para competir con la Onubense.

"La mayoría vienen muy preparados. Hay alumnos muy buenos, algunos brillantes. Y otros lo han conseguido en el empujón final", asegura Bella Acevedo. Otra cosa será el examen vital al que se enfrenten a partir de octubre, entonces ya como universitarios.