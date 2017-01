Unas jornadas reúnen a técnicos y profesionales para promover el uso de la mediación en Huelva

En el marco de la Semana de la Mediación, destinada a celebrar en torno al 21 de enero el Día Europeo de esta vía alternativa de resolución de conflictos, la concejala de Medio Ambiente, Vivienda y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Huelva, Esther Cumbrera, inauguró ayer en la Casa Colón las II Jornadas de Mediación, con el objetivo de "dar a conocer sus posibilidades, aplicaciones y promover su uso en la provincia".

Se trata de unas actuaciones organizadas por el Grupo Mediación Huelva, constituido el año pasado y liderado por el Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva y constituido por más de 20 instituciones públicas, colegios profesionales, asociaciones y organismos de Huelva que trabajan y desarrollan actividades en este campo.

En la presentación de las jornadas, la directora-gerente de la Fundación Pública Andaluza de Mediación y Arbitraje Mediara, Pilar Calatayud, explicó que "aunque no todos podemos ser mediados, sí podemos contribuir a promover la mediación". Así, reconoció que la mediación "no termina de arrancar en Andalucía por la desconfianza tanto en la sociedad como en las administraciones". A su juicio, "se prefiere optar por la decisión de un juez, aunque en la mayoría de los casos no resulte satisfactoria ni responda a las expectativas de las partes, antes que esforzarse en buscar un acuerdo que resuelva el problema". Para cambiar esta dinámica, según anunció, se están implantando Puntos de Mediación en todas las sedes judiciales para informar de la existencia de este método que, sin embargo, "no puede forzarse, porque la esencia de la mediación es precisamente su carácter voluntario".