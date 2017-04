La tasa de desempleo cae al 26,22% y deja 11.800 parados menos que hace un año

El año comenzó con niveles de paro que no se veían desde 2009 y los tres primeros meses de 2017 siguen por la misma senda. Hay 11.800 desempleados menos que hace un año y una tasa de paro casi cinco puntos por debajo de la que había por estas mismas fechas en 2016. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) dejan patente que la destrucción de empleo no sólo se ha frenado, sino que, en Huelva, ha ido en sentido inverso y se han logrado crear 11.000 empleos en los últimos doce meses. El balance es bueno y de hecho la tasa de paro retrocede más allá de 2009, aunque aún no coge los niveles de 2008, cuando se situaba en 13,52%. Pero también es cierto que la tasa de empleo, que es la relación entre la población ocupada y la población económicamente activa (que está en condiciones de formar parte del mercado laboral) se queda aún por debajo de los niveles de entonces (la actual es de 41,96%, cercana a la que 2011).

La estadística sitúa la tasa de desempleo onubense en el 26,22% , lo que se traduce en los 63.900 desempleados que hay actualmente, cuando en estas mismas fechas del año pasado esa cifra se situaba en 75.700 personas. Esa tasa de paro en Huelva mejora la andaluza en 0,72 puntos, aunque supera a la nacional en 7,47 puntos.

El buen comportamiento del mercado laboral llega de la mano de los servicios, donde mayor capacidad de creación de empleo ha habido, así como de la agricultura, que sigue manteniendo más de dos trecios de los contratos. Pero la ocupación, que indica la creación de puestos de trabajo deja otra visión: respecto al primer trimestre del año pasado, sube en todos los sectores, salvo en el de agricultura, donde se pasa de los 40.200 trabajadores a los 33.400 (6.800 menos). Servicios, sin embargo ha sido el sector donde más ha crecido la ocupación desde el año pasado, cuando había 106.400 ocupados frente a los 114.900 actuales (8.500 personas más). En construcción también ha subido de 7.800 a 12.700 ocupados (4.900 personas más), mientras que en industria se ha pasado de 14.300 a 18.800 ocupados (4.500 más).

El mercado de trabajo tocó suelo en la provincia onubense en 2013, cuando el paro llegó incluso al 40% de la población activa, con 103.700 parados. Ahora queda sobrepasar la barrera de 2008, con una tasa que se desploma hasta el 15,41%.

Se crea empleo y eso se percibe en las familias de los onubenses, que hasta marzo han visto cómo se reduce el número de hogares que tienen a todos sus miembros en paro. Ahora son 23.100 y hace un año 24.700; en el trimestre anterior, 25.400.

Ante los datos publicados ayer, las valoraciones políticas y sindicales fueron por diferentes líneas. El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Ceada, reconocía que los datos son positivos en tanto que "sigue cayendo el desempleo" y "ha aumentado la ocupación". De ahí que haya confiado en que todos los sectores "sigan permitiendo la creación de empleo en el próximo trimestre".

En el PP fue su secretario general en Huelva, David Toscano, quien valoró con "satisfacción" los datos. Y es que para los populares los de la EPA del primer trimestre son "unos buenos datos" aunque desde el partido se matiza que "mientras haya un solo parado en la provincia de Huelva no estaremos contentos del todo", por lo que se insiste en que "hay que seguir trabajando en esta línea". En este sentido, Toscano puntualizó que "cuando el PSOE dejó el Gobierno en esta provincia había 100.000 parados según la EPA y ahora hay 63.900 según el mismo indicador, por lo que entiende que "las medidas del Gobierno y de la ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez, siguen dando muy buenos frutos".

No opinan lo mismo los sindicatos, que alertan de que muchos de los contratos suscritos son "precarios" y "temporales". Desde CCOO se advierte de que el 99,11% de los contratos que se realizan en la provincia son temporales y que además el 68% se quedan en el sector de la fresa, que -entiende- "absorbe" los contratos en esta época. Desde UGT, se interpreta que el retroceso del paro es "del todo insuficiente" y que está producido por una creación de empleo de "ínfima calidad, temporal, precario y en unas condiciones de seguridad laboral indecentes".