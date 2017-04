"El talento y la creatividad no tienen por qué ir unidos"

-usted dijo en una ocasión que no quiso ser cocinero. ¿Cómo se llega a la cima del mundo de la cocina sin querer ser cocinero?

-Con 30 años de trabajo, es muy difícil de explicar y condensar porque no hay una fórmula única, aunque en síntesis es la historia que contamos en el Bulli, historia de un sueño. Hay tantos hechos que nos hicieron llegar hasta donde llegamos que sería imposible condensarlo todo. Es la suma de muchas horas.

-¿Cuál es el mayor éxito que le ha dado la cocina?

-El mayor éxito que me ha dado la cocina es la felicidad, que es el objetivo que todos tenemos. Hay que entender que sólo hay una cosa importante en la vida que es la salud. Poder levantarme cada día y disfrutar con lo que hago, con la gente y ver el resultado es felicidad.

-¿Existe la receta del éxito?

-La fórmula que damos en Mise en Place si la cumples al 80% ayuda mucho, pero hay variables añadidas. Por ejemplo, ¿un restaurante fuera de una ciudad puede funcionar mejor que dentro? La lógica te dice que es más difícil que lo haga pero hay muchos ejemplos que dicen lo contrario.

-Muchas de sus creaciones se han convertido en habituales en restaurantes o incluso en hábitos domésticos. ¿Dejan de ser vanguardia?

-Vanguardia es lo que abre camino. Cuando se acepta y se vuelve común deja de serlo. Vanguardia es presentar un discurso nuevo como hacemos a través de La Fundación elBulli y Mise en Place. Lo lógico de un cocinero es que hable de platos, pero busco un discurso nuevo siempre para abrir camino y eso es vanguardia. También es verdad que lo que para unos es vanguardia para otros puede no serlo.

-¿Es la investigación su forma de permanecer en la vanguardia?

-La investigación permanente es nuestra forma de seguir en la vanguardia. Necesitamos nuevos retos en la vida y el proyecto Sapiens, que es como se llama esta metodología, es la forma de demostrarnos si lo podemos conseguir.

-¿No echa de menos los fogones?

-Los cocineros a este nivel ya no estamos en la cocina. Esto ya hacía tiempo que no lo tenía. ¿El público? Sí que es diferente y si no tuviera la relación que tengo a través de las actividades que hacemos con las personas sí que echaría de menos ese trato con la gente.

-¿El talento y la creatividad deben ir unidos?

-El talento y la creatividad no tienen por qué ir unidos. El talento es la capacidad extraordinaria para hacer algo, mientras que la creatividad es la posibilidad de crear. Puedo tener talento para jugar al fútbol aunque no tenga talento para crear en el fútbol.

-La alta cocina fue territorio del norte durante mucho tiempo.

-No me gusta ver el mundo con limitaciones y sí es cierto que hay personas o determinados lugares donde se ha desarrollado más o menos una alta cocina, aunque hoy en día hay gente maravillosa por todos los lugares de España.

-En los últimos tiempos hay un desarrollo de la cocina del sur. ¿Qué puede que aportar Andalucía a la alta cocina?

-El sur posee una cocina tradicional maravillosa a la que se ha unido una creatividad fantástica. Hay cocineros andaluces entre los 4-5 de talla de mundial y otros muchos a un nivel altísimo. Una cocina llega a ese nivel cuando sabe unir una tradición rica y añade la creatividad. Si una de las ramas falla resulta imposible.

-¿Qué productos del sur nunca faltan en la cocina de Ferran Adrià?

-La despensa del sur es riquísima pero si tengo que elegir, que nunca me falte la gamba blanca y el jamón.

-Usted dijo en una ocasión que cortar jamón era una ciencia. ¿No es un arte?

-Cortar jamón es una técnica y hay máquinas que lo hacen en las fábricas en base a estudios científicos, pero por suerte los cortadores no leen esos estudios y mantienen una tradición que es un arte.

-¿Qué nos cuentan los platos?

-Los platos siempre te cuentan una historia, más larga o más corta, pero siempre nos están contando algo. Diferente es que la queramos oír o seamos capaces de hacerlo.

-¿En una era multimedia y en la que parece una obligación compartir en redes sociales el plato que tenemos delante se vuelve más importante la estética?

-La estética es muy relativa. La belleza de una lasca de jamón es maravillosa y la de un plato creativo también lo es, pero hay gente para la que uno es bello y otro no. Es muy subjetiva.

-Su modelo de cocina levanta pasiones, pero también hay críticas. ¿Hay que entenderla para disfrutarla?

-¿Entendemos una croqueta? Sabemos el proceso y cómo se hace o los ingredientes. Eso no es entenderla. No es obligatorio entender para disfrutar, aunque cuando comprendes puedes hacerlo de otra manera diferente.

-¿Un futbolero como usted encuentra semejanzas entre el fútbol y la cocina?

-Sí, hay una clarísima. La cocina es como el fútbol, todo el mundo opina.