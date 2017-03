La subdelegada pide un pacto de Estado para acabar con la violencia de género

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, apostó por un "gran pacto de Estado" para "luchar contra la violencia de género y reforzar la protección a las víctimas", durante la inauguración de una jornada formativa sobre el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén) celebrada en la comandancia de la Guardia Civil y en la que ha participado cerca de un centenar de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Grávalos insistió en que "contra la violencia de género no puede haber fisuras ni discrepancias" y ha abogado por "sumar fuerzas" en torno a la comisión creada en el Congreso de los Diputados "para consensuar entre todas las fuerzas políticas las medidas necesarias dirigidas a atajar las violencias machistas". "El diálogo es vital para encontrar soluciones y ponerlas en marcha con el fin de ofrecer una salida a quien aún no se atreve a denunciar, responder ante las familias que no saben cómo ayudar a salir de este infierno y proteger a todas las víctimas de la violencia de género", subrayó Grávalos.

En este objetivo de sumar contra el maltrato, la subdelegada quiso destacar la incorporación de las policías locales al VioGén, un sistema del Ministerio del Interior en el que se comparte información, análisis y recursos "para poder dar una solución global, integral y coherente, desde un enfoque preventivo".

"La inclusión de las policías locales al sistema VioGén nos permite acercarnos aún más a la víctima para ofrecerle una respuesta personalizada, por ello es necesario que todas se sumen a esta cruzada contra la violencia de género", remarcó Grávalos, tras resaltar que a día de hoy ya son seis policías locales de la provincia, (Lepe, La Palma del Condado, Isla Cristina, Huelva, Hinojos y Almonte), las incorporadas a este sistema implantado hace ya casi 10 años.

A través de esta jornada formativa, organizada por la propia Subdelegación del Gobierno en Huelva e impartida por un responsable policial experto en VioGén, se han analizado las novedades funcionales y de utilización de este sistema. Además, se trasladó a efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y a otros colectivos que ya interactúan en este sistema, la puesta en marcha de la nueva herramienta DAR-AA, un motor analítico que, como complemento al VioGén, detecta de forma automatizada el posible riesgo de agresiones.