Del 'plus ultra' a la nueva estación de autobuses

La estación de autobuses siempre ofreció a las calles de su entorno un gran movimiento de personas. La compañía que se impuso sobre todas fue la empresa Damas, ubicada primero en la calle Gravina y más tarde en la actual avenida de Portugal, donde se hace con el local del antiguo Teatro Mora.

De alguna forma parecía como una antesala de la estación de Zafra, a la que igualmente muchos onubenses accedían desde esta calle. En los años veinte había varias empresas de autobuses, pero ninguna va a contar con la fuerza de la que pone en marcha en los años veinte Arturo López-Damas Cardigós, natural de la localidad portuguesa de Río de Molinos. Pronto va a tener enlazada la capital con toda la provincia en tres líneas claves: Huelva-Isla-Cristina-Ayamonte; Huelva-Riotinto-Nerva y Sevilla-Huelva-Lisboa, un servicio internacional que tendrá su máximo interés con ocasión de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929, enlazando sus servicios con esta y La Rábida, visitando también el Monumento a Colón levantado en la Punta del Sebo. Destacó por su servicio en autobús a la Punta del Sebo para facilitar los baños en verano. Lo hará con el clásico Plus Ultra, interesante vehículo alemán de marca Bussing. Se convierte pronto en el referente del transporte en Huelva y constituirá uno de los elementos clásicos del paisaje local. Era el inicio del progreso en las comunicaciones de la provincia por carretera.

No contaba la ciudad con la mejor de las estaciones posibles. Nunca destacó como edificación, estuvo ubicada en dos sencillos edificios, uno frente al otro. No aportó nada a la ciudad en esta cuestión. No es el caso de la nueva estación de autobuses, construida en los 90 del siglo pasado por la Junta de Andalucía. Hay cambios que lejos de la nostalgia se deben reconocer, porque una capital de provincia debía contar con una moderna estación de autobuses. Se ubica en los terrenos de las vías de la estación de trenes de la línea Huelva-Zafra. Realizada por los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, es de los edificios más internacionales de Huelva por la magnífica consideración que tiene esta construcción. Sobre una parcela con forma de sector circular de 33º y una longitud de radio de 200 metros se sitúa la estación de autobuses. La imagen unitaria de todo el conjunto es la idea básica sobre la que se ha desarrollado el proyecto. Un gran techo plano y continuo de siete metros de altura une hall y dársenas, evitando el carácter dual de estos edificios.