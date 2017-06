De MUELLE a parque del ferrocarril

De marzo de 1876 a mayo de 1975, durante casi un siglo, la Rio Tinto Company Limited sacó del corazón de las minas 130 millones de toneladas de mineral. El embarque se producía en Huelva, gracias a que los británicos hicieron prueba de calado con buques de su Armada para comprobar que los grandes barcos podrían entrar por la canal del Padre Santo.

Hoy el muelle es un monumento representativo de la ciudad que guarda su estructura adaptada a un paseo para los ciudadanos, aunque su restauración le hizo perder su fuerza industrial. Una imagen tan hermosa como el grabado de La Ilustración Española y Americana que sacamos de la hemeroteca para dar a conocer la majestuosidad del muelle. Constituyó todo un reto industrial para la ciudad que a finales del siglo XIX deseaba despuntar, con sólo unos años como capitalidad de la provincia. Todo un acontecimiento industrial. El tratamiento del grabado muestra la calidad de las ediciones de las imprentas de la época.

Coincidiendo con la conmemoración del 525 aniversario del Descubrimiento o Encuentro entre Dos Mundos se cumplen ahora 25 años de la restauración del muelle. Gracias a la iniciativa popular, la piqueta no acabó con el muelle y su estructura metálica en un chatarrero, como ocurriera con los trazados de los ferrocarriles de las minas. De esta forma, en 1988 se inicia el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural. Con ocasión del V Centenario del Descubrimiento de América se realiza una primera intervención de reparación, en la que sólo queda el esqueleto de su estructura metálica y el piso inferior convertido en paseo. En 1994 el Puerto ratifica la concesión del Muelle al Ayuntamiento de Huelva durante 30 años. Una segunda actuación municipal se realiza a partir de 2002. Se rehabilita el tramo de tierra y, en abril de 2004, se inician las obras en el de agua, inauguradas en 2007. Sigue la misma propuesta inicial, creando un lugar de paseo, aunque no se realiza la unión de ambos tramos para mantener el tráfico de vehículos pesados. Hoy continúa siendo una aspiración el darle unidad completa. La cuestión será la propuesta que se elija, que no distorsione el conjunto por querer introducir un diseño distinto a la estructura. Hay que destacar que la restauración utilizó en su día elementos miméticos. Ahora se deben evitar inventos de pasarelas como un pegote agresivo a la unidad que, pese al corte, tiene el muelle en su conjunto.