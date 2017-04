La solidaridad que no entiende de credos

El día comienza con un padrenuestro, un avemaría y un gloria. Quienes pueden, lo rezan en postura de oración, aunque a algunos por las peticiones de cafés con leche les pilla con la jarra en la mano. "No se obliga a nadie", asegura Antonio, a cargo del Centro de duchas de Cáritas en Moguer. Tiene algo de militar de voz contundente y de empleado de la Seguridad Social por su facilidad en dar números según orden de llegada y de comprobar que nadie se lo salte. A tres o cuatro kilómetros de allí, "un cortocircuito ha destruido el asentamiento de Manzote, donde vivían varios senegaleses". El día empieza con la mirada torcida.

Alguien aparca su bicicleta en el interior del patio, donde se reparten sillas de plástico en un orden poco perceptible que da la impresión de mezcla, pero es sólo impresión. Los senegaleses no se despegan de los suyos y los marroquíes hacen lo propio. "Oficina, toalla y ducha" es el itinerario. Primero dan su nombre delante de Alfonso y Cayetano, jubilado y funcionario de prisiones. Les piden "algo" para que puedan demostrar quiénes son y de dónde vienen, "y luego esos datos les pueden servir para demostrar el tiempo que llevan aquí".

Antes de la ducha colocan su bolsa de plástico donde Lucía y su hermana Auxiliadora, ponen hasta 15 lavadoras en una mañana. No pueden ser muy estrictas, pero sin duda la ropa sale mejor de lo que entró. Toalla en mano, las tres duchas esperan, aunque antes, las dos les facilitan toalla y un jabón hecho por su hermana María, también voluntaria de Cáritas y encargada de las bolsas que se reparten en los asentamientos. "Nos viene de mi madre y de mi padre, un guardia civil que jamás dejó a un pobre que llegaba a casa sin atender". Todos ellos tienen familia y es el sentimiento de los que no la tienen, aquello que les impulsa a hacer lo que hacen. Piensan inevitablemente en los suyos antes de dejar su hogar para ayudar a quienes no lo tienen. Jamás se preguntan por qué y ante la cuestión muestran extrañeza.

Un crucifijo, unos azulejos con la imagen de San José, un calendario con la Virgen. Pocos de los que llegan practican la fe católica "y nunca hemos tenido ningún problema con ellos; saben lo que somos y lo han respetado". De vez en cuando, Pedro golpea las puertas de las duchas para que no se eternicen; unas instalaciones al margen para afeitarse o cortarse el pelo entre ellos, contribuyen a hacerlo más ligero.

Dos días a la semana, es una parada obligada para los desheredados de la suerte, aquellos que buscan, además de la imperiosa necesidad de higiene, sentir que alguien se preocupa por ellos. "¿Recibiste el vale de gasolina?", le pregunta a uno de ellos. Ayudan con lo que pueden, desde eso, vital para encontrar trabajo por las fincas, hasta medicamentos o contactos con abogados, aunque lo que más necesitan es cariño. También lo tienen.