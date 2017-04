La sociedad del 'Big Data' necesita consumidores muy responsables

Da vértigo pensar en la cantidad de información personal, profesional e incluso de terceras personas que facilitamos sin demasiada conciencia en internet, el Gran Hermano que todo lo guarda. Y el Big Data, ese término que irrumpió en nuestras vidas hace unos años y cobra cada vez más fuerza, es precisamente la gestión, análisis e interpretación de ese enorme volumen de datos que con las tecnologías anteriores era muy difícil procesar.

El objetivo del Big Data es el mismo que el de los sistemas de análisis tradicionales: facilitar y hacer más eficiente la toma de decisiones. La diferencia es que ahora es posible tratar volúmenes de datos muchísimo mayores, más dispersos y desestructurados, y cada vez más rápido, y por tanto es posible sacar conclusiones más lógicas y predecir comportamientos de forma mucho más certera. Por eso es una herramienta muy atractiva para las empresas que saben que su futuro pasa por conocer perfectamente a sus consumidores. Y ya puestos también a sus empleados. Y por qué no, a su competencia, a sus proveedores, a todos. Nadie escapa al ojo del Gran Hermano.

Aunque no siempre es fácil, podemos controlar qué información engrosa las bases de datos

El poder de la información con el Big Data adquiere niveles titánicos, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso, en este punto del artículo es donde me gustaría parafrasear al abuelo de Spiderman, que realmente se inspiraba en una frase del presidente americano Franklin D. Roosevelt, y recordar que "todo gran poder conlleva una gran responsabilidad", la responsabilidad social corporativa de las empresas e instituciones como mínimo, pero también, y sobre todo, la responsabilidad personal de cada uno de nosotros.

La responsabilidad personal es la que más cuenta

Cuando me paro a pensar en estos temas, siempre llego a la misma conclusión: es imposible frenar el desarrollo y también es muy complicado legislar la protección de los datos que facilitamos, porque es algo que, en la práctica, hacemos de forma bastante irreflexiva. Esa es la razón más importante para que además de la RSC de las empresas e instituciones que manejen la información, sea necesario que todos nosotros, desde nuestra responsabilidad personal, tomemos más conciencia de qué información facilitamos y para qué.

A veces es registrándonos en algún sitio en internet, o adquiriendo una oferta comercial o descargándonos una aplicación en esos indispensables compañeros de vida en que se han convertido los móviles. En la mayoría de las ocasiones es involuntariamente o como mínimo, sin pararnos a pensarlo mucho.

¿Quién no ha hecho alguna vez un registro rápido pulsando acepto varias veces? ¿A quién no le llegan envíos promocionales con propuestas de compras especialmente oportunas para nuestras circunstancias en ese momento? ¿Quién no se ha planteado cómo sabe tu iPhone que te has bajado de tu coche, lo has dejado aparcado y te has montado en otro? No hablemos de los trayectos que hacemos asistidos por navegadores GPS, o de todo lo que escribimos y las fotos que publicamos interactuando en las redes sociales.

Y el Big Data no es intromisión en la vida privada. No nos confundamos. Se nos avisa constantemente, y aunque no siempre es fácil o intuitivo, podemos controlar qué información acaba engrosando las bases de datos con las herramientas de configuración de nuestros perfiles en Google, en Facebook, en Twitter, en Instagram… ¿Cuántos perfiles tenemos? Pero mi madre no lo entiende, yo no tengo tiempo, y mis hijos no lo miran. Algo habrá que hacer para que aprendamos a pararnos un poco más.

Si somos capaces de ser más cuidadosos, sólo nos restaría confiar en la intención de los que manejan el Big Data, y en que cada vez más empresas e instituciones se rijan por los valores y los compromisos sociales que se derivan de una política coherente de Responsabilidad Social Corporativa. Amén.