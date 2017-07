Los 'skaters' de la capital demandan "desde siempre" un lugar habilitado

El calendario anual ha renovado un nutrido número de hojas desde que la costa este de los Estados Unidos tomara una tabla de skate para los días que no hubiese olas. El estado de Carolina del Sur marcó las pautas de una revolución que llega hasta nuestros días.

"Siempre el skate y el surf han tenido una vinculación" y ahora hay un boom desde que "ha salido un patín que simula un poco el surf", explica Alejandro Vasallo, un skater con años sobre la tabla y que actualmente actúa como secretario de la entidad deportiva Soma Skate Huelva.

Un grupo de niños pidió a finales de los 80 firmas para levantar una pista de patines

Como enlace a la unión con los orígenes del deporte, los skaters de Huelva no cesan en su lucha para que la capital tenga un skaterpark ajustado a las necesidades de los aficionados a la materia, que no son pocos. "Nuestras reivindicaciones son que no lo haga un técnico municipal, sino que se asesore con alguien especializado que nos pueda ofrecer una garantía", cuenta Vasallo, quien afirma que existen dos líneas abiertas. Una con el Ayuntamiento, con quien se "está hablando para llegar a un acuerdo de colocarlo en el Parque Zafra", localización que ofrece "una buena comunicación y un buen mantenimiento". Y aparte, "hemos hablado con el Puerto", por lo que "ojalá salgan las dos localizaciones y que sean alternativas". Y es que, "puede ser que Huelva sea la única capital de España que no cuenta con skatepark", sentencia Vasallo.

En el skate existen varias modalidades. Una es a través de las demandas de los aficionados, un skatepark, que consisten en módulos para hacer trucos. Y por otro lado se encuentran la calle, "que es lo que hace la gente aquí", ya que "se reúnen en la Plaza de la Soledad" o buscan alguna localización para intentar algún truco sobre bordillos o barandillas, y que ahora está de moda "subir a las redes sociales sitios nuevos y trucos".

No es cuestión cercana en el tiempo la demanda de un lugar habilitado para practicar el deporte. "Desde siempre llevamos pidiendo un skatepark", explica Vasallo. Tantos son los años de antigüedad de la petición que ya a finales de los años 80, "éramos muy jóvenes e hicimos una iniciativa donde pedimos al Ayuntamiento la construcción de una pista de patines", a través de una recogida de firmas.

Fueron los niños de aquella época quienes salieron a pedir sus necesidades, entres lo que se encontraba Alejandro Vasallo. "Compraron una rampa que la pusieron en la plaza Paco Toronjo pero a los 3 o 4 meses le prendieron fuego", lamenta Vasallo. Desde entonces ha habido varios parones de intensidad en la petición dependiendo de la demanda de skaters que habitaban en la capital. Ha sido una cuestión de moda, realmente, y que ahora vuelve a coger fuerza por la cantidad de aficionados a este deporte. Tiempo más tarde, el Ayuntamiento "compró unas rampas pequeñas y las colocó en La Orden y en el Polígono hechas en metal, que han estado hasta hace unos días en el Alonso Sánchez pero que estaban en muy mal estado". De una forma resumida, Vasallo explica que "todo lo que se ha hecho en Huelva se ha hecho mal. Sin asesoramiento y a iniciativa del técnico municipal. Siempre se ha pecado de que se ha hecho como para profesionales, gente muy experimentada y la idea es que sea para el público general".

En la misma situación , hace años "nos encontramos de la noche a la mañana que en el Parque Moret se había hecho un skatepark y no se había contado con nadie". Y es que "se hizo una instalación muy deficiente, estaba mal diseñada y no está mantenida", expresa Alejandro Vasallo. Hasta tal punto llegaron sus reivindicaciones que hasta se manifestaron en el año 2011 para conseguir un skatepark.

Hoy día, a través de la entidad deportiva Soma Skate Huelva, los aficionados de la capital intentan conseguir las instalaciones para practicar lo que el deporte requiere, así como fomentar el deporte, la unión de los patinadores y la organización de actividades y eventos para la participación en los mismos.

Hasta conseguir lo que se proponen, los aficionados se reúnen en la Plaza de la Soledad muchas de las tardes cuando se va el sol. Las tablas y los rodamientos se apoderan de las calles de Huelva a la espera de un lugar habilitado.