Los sindicatos sanitarios no ven mejoras en el sistema asistencial

Respecto a un punto de vista más eminentemente laboral, los firmantes del documento hacen referencia a la "paralización del proceso de estabilización del personal eventual que no deja de sufrir retrasos, lo cual acrecienta la confusión reinante en los centros asistenciales de la provincia".

Pero las críticas sindicales no se quedan ahí sino que también se encaminan hacia el proceso de desfusión hospitalaria que "hasta el momento es fundamentalmente administrativa, ya que desde el punto de vista práctico no hay una definición clara de las competencias asistenciales de cada uno de los centros y servicios, a lo que se une la incertidumbre del personal, que sigue sin conocer su destino definitivo".

Se trata de un duro comunicado en el que se indica además que "seguimos sin ver que se haya invertido lo necesario, ni en infraestructuras ni en personal, ya que las contrataciones son absolutamente insuficientes, con carácter eventual y de corta duración, lo cual en los momentos actuales de escasez de profesionales no es precisamente un incentivo y no hace sino aumentar las dificultades ya existentes para fidelizar la llegada de especialistas a nuestra provincia".

Todos los firmantes muestran su estupor ante el hecho de que "dadas las necesidades actuales de la provincia y los déficits de profesionales que padecemos, que estemos en esta parálisis. Asimismo, exigimos la puesta en marcha del proyecto del hospital Materno Infantil (que no parece presupuestado), ya que consideramos que esta infraestructura es absolutamente necesaria para dar veracidad a la promesa del SAS, de convertir el Juan Ramón Jiménez en un centro de nivel 1, que permita dar una asistencia sanitaria en Huelva similar a la que se da en el resto de las provincias".

Todos los sindicatos presentes en ambas mesas: Cesif, Sindicato de Enfermería Satse, Sindicato Médico (SM), UGT y CCOO han sacado a la luz pública un escrito conjunto en el que coinciden en no entender la actitud de la Administración "que ha paralizado tanto los trabajos de la Mesa Provincial para la Mejora de la Calidad Asistencial y de las Infraestructuras en la Provincia y la Mesa de Trabajo sobre la Desfusión" que no se convocan desde junio y septiembre, respectivamente.

Los sindicatos representados en las mesas que se establecieron para la mejora de la Sanidad en Huelva, exigen la convocatoria inmediata de ambos organismos por entender que la Administración las ha paralizado aun cuando no han visto, según su criterio, resultados convincentes y ni siquiera consideran que haya un compromiso serio para la construcción de un hospital materno-infantil.

El anuncio del hospital Materno Infantil sigue sin convencer

Desde la parte sindical de las mesas que se establecieron para dar respuesta a las demandas sociales de la sociedad onubense, hay un sentimiento de haber sido utilizados por la Administración para ésta, con el beneplácito de los representantes de los trabajadores, seguir adelante con sus planes y no consultarlos. Las reticencias sobre el compromiso de la Junta acerca de la construcción del Materno Infantil surgieron a escasos días de que la presidenta del Gobierno autonómico lo anunciara en el Parlamento. Los sindicatos adujeron que el anuncio ya se había realizado en 2009 sin ningún tipo de concreción. Ocho años después, los representantes de los trabajadores consideran que el Materno Infantil sigue estando en el aire. Ese hospital no es solo importante porque es necesario desde el punto de vista asistencial, también lo es porque fue una carta de confianza que los sindicatos dieron a la Administración. Con la premisa del Materno Infantil, éstos apoyaron el proceso de desfusión y que Maternidad no regresara al Infanta Elena. Todos los acuerdos a los que se llegó fueron ratificados en la Mesa Sectorial el 10 de marzo.