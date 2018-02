Los sindicatos respaldan a los empresarios y exigen invertir en infraestructuras

Las quejas de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) recogidas por Huelva Información sobre el déficit de infraestructuras que vive la provincia de Huelva, consiguió ayer la adhesión de quien probablemente menos se esperaba, ya que en un comunicado conjunto, los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, Sebastián Donaire de UGT y Emilio Fernández de CCOO, suscribieron casi punto por punto lo adelantado por la patronal y pidieron a ambas administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno central), que abandonaran su dejadez con respecto a la provincia y que se comprometan con "inversiones" concretas para paliar un déficit que ellos cifran, según los números facilitados por el Consejo económico y Social, en unos mil millones de euros.

Y es que más que la falt ade inversiones concretas, lo que consiguieron fue que ese paso adelante anunciado por los empresarios, no parece que vayan a darlo solos, al menos contarán con el respaldo de dos organizaciones no muy dadas a respaldar los pasos de los propietarios de las empresas. No obstante, el comunicado que suscribieron ambas centrales sindicales apunta claramente a una coincidencia con los anteriores, ya que sus críticas dejaban en entredicho "la dejadez y la falta de inversiones con la provincia de Huelva", sin hacer mención alguna a una diferencia clara entre el Gobierno central o el autonómico.

La crítica de los empresarios partía del hecho de que desde hace 27 años no se inaugura en Huelva ninguna obra nueva, desde la apertura de la A-49 que conecta la capital con Sevilla. Todavía más sangrante es el hecho de que si hoy mismo se pusieran en marcha los proyectos que los empresarios consideran indispensables para impulsar el desarrollo económico de la provincia y favorecer la creación de riqueza y empleo, no serían puestos en funcionamiento hasta el horizonte de los años 2037 o 2040, con lo que el retraso respecto a otras provincias no sólo se mantendría, sino que crecería de manera apreciable.

Para ambos dirigentes sindicales, "todo esto pone de manifiesto la dejadez de la Administración central y de la autonómica". De este modo, quisieron recordar que Huelva cuenta con "un gran potencial" en sectores estratégicos como son la agricultura, el turismo y la industria, los cuales "necesitan inversión en infraestructuras para poder competir con otros territorios en igualdad de oportunidades".

También coinciden en el diagnóstico con los empresarios cuando aseguran que "en la actualidad están prácticamente paralizadas las grandes inversiones en esta provincia, como por ejemplo, la vía férrea Huelva-Sevilla y Huelva-Zafra, el desdoble de la N-435, o la presa de la Alcolea, entre otras". A su juicio, "estas infraestructuras son fundamentales para el desarrollo de la provincia y la vertebración de la misma". Las primeras consecuencias que este abandono lleva aparejadas para los sindicatos son la "despoblación, pobreza y falta de oportunidades para la población más jóvenes. Si no hay accesos adecuados, las inversiones no llegan".

Además, tanto Donaire como Fernández calificaron los datos como "escalofriantes" ya que, si la inversión en la provincia se mantiene como en los últimos años, especialmente el actualmente vigente hasta que se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) previsiblemente a últimos del mes de marzo, "el tren de Alta Velocidad llegaría a Huelva en 2097". "Esa falta de inversión ferroviaria provocará que las infraestructuras que tendrán nuestros nietos sean las mismas que dejaron nuestros abuelos".

Los dos sindicatos mayoritarios señalaron como justificación a sus peticiones que la inversión por habitante en Huelva en infraestructuras 2007-2016 es de 190 euros y por cada persona española es de 1.018 euros. Así, analizando los datos de los últimos años de los PGE en su conjunto, "la media de inversión por habitante español es de 252 euros y por onubense de 141 euros". Además, "Huelva es una provincia proscrita año tras año en los PGE, de ahí el déficit de más de mil millones de euros que denuncia el Consejo Económico y Social y que son un lastre para enlazar Huelva con el desarrollo general del país".

Por todo ello desde UGT y CCOO exigen al Gobierno central y autonómico que "pongan en marcha las inversiones necesarias para poner en valor el potencial de nuestra provincia". "La falta de inversión ha ocasionado que la provincia de Huelva sea una en la que más hemos retrocedido en materia ferroviaria y de carreteras. No vamos a permitir que sigamos siendo la provincia en la que menos se ha invertido de España".

Habrá que esperar a los próximos días para comprobar la adhesión en las campañas que desde la FOE se van a poner en marcha y que comienzan con una reunión con los máximos representantes de ambas administraciones para que se pronuncien sobre las posibles inversiones que reclaman tanto los empresarios como, desde ayer, unos representantes sindicales que se apuntaron a las reivindicaciones.