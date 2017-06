Los sindicatos minoritarios se quedan fuera de la Mesa de Negociación del Consistorio

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva zanja, mediante sentencia, la polémica en torno a la legitimidad de algunos sindicatos para estar presentes en las negociaciones del Ayuntamiento de Huelva en lo relativo a cuestiones de personal. En la sentencia se desestima el recurso que presentó el Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPM), tras la negativa del propio Consistorio, para estar presente en la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento capitalino.

El sindicato CSIF, que como organización mayoritaria en el Ayuntamiento de Huelva, se personó como parte interesada junto a CCOO y UGT, apuntó que la intención del SPPM era estar presente en unas negociaciones en las que no puede participar al no alcanzar el mínimo de representatividad necesario para ello. La sentencia recoge que se necesita un 10% de representación en los dos colectivos que integran la Mesa General del Consistorio: el personal laboral, a través del Comité de Empresa, y los funcionarios, en la Junta de Personal. En concreto, la resolución judicial recoge que "el derecho a la negociación colectiva ha de ejercitarse en función del índice de representación obtenido por cada organización sindical y, de no alcanzarse el mínimo legal establecido al efecto, no se tendrá derecho a participar".