Los sindicatos exigirán el proyecto del Materno Infantil

Los principales representantes de los sindicatos de la sanidad pública onubense se reúnen hoy como respuesta a lo que consideran como falta de diálogo con las direcciones de los dos hospitales de la capital. Con el encuentro se quieren seguir paso a paso las diferentes actuaciones que se han realizado desde que dio comienzo la desfusión entre el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena.

Uno de los principales puntos que se tratarán en el encuentro de hoy será el proyecto del futuro hospital Materno-Infantil. Se espera que desde el SAS se cumpla la promesa de que la presentación de su proyecto técnico se haga real en un plazo breve de tiempo.

El compromiso fue que el proyecto de las nuevas instalaciones se presentara en enero

Esta demanda se va a realizar un mes y medio después de la última reunión que los sindicatos mantuvieron con los representantes de la sanidad pública a mediados de diciembre. Este encuentro, a su vez, tuvo lugar tras una espera de tres meses. En diciembre se contó además con la presencia de la directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez.

En aquella ocasión, los sindicatos fijaron a modo de ultimátum la fecha del 31 de enero como el plazo límite para que la Junta de Andalucía presentara ese proyecto técnico del hospital Materno Infantil.

Esa fue precisamente la propuesta principal que salió de la boca de Celia Gómez, quien auguró que para antes de esa fecha podría presentarse dicho proyecto lo que, hasta la fecha, no se ha cumplido. Junto al proyecto del Materno Infantil la queja entre los representantes de los trabajadores se encamina a lo que denominan oscurantismo por parte de las direcciones hospitalarias, que ni siquiera entregan datos sobre las plantillas actuales de cada centro asistencial.

Los sindicatos no obstante se juegan parte de su prestigio en el tema del Materno Infantil. No en balde, dieron el visto bueno al proceso de desfusión tal y como estaba planteado por el propio SAS, con el requisito de que la construcción del Materno Infantil no se demorara. Esa fue la razón por la que se admitió que el Infanta Elena prescindiera de Ginecología, Obstetricia y Pediatría, especialidades que sí le corresponden como hospital comarcal.

Respecto a la evolución de la desfusión, Celia Gómez indicó en esa reunión que es un proceso que no está paralizado, aunque es lento.

Lo cierto es que aún no está cerrada la ubicación definitiva de algunos profesionales. Asimismo se está a la espera de la configuración de algunas unidades asistenciales.