Los sindicatos dudan de la efectividad del plan

La Delegación de Salud presentó por todo lo alto el Plan de Verano 2017 en Huelva pero los sindicatos no lo tienen muy claro. De hecho dicen que desconocen realmente lo que se ha presentado a la prensa ya que no se ha aprobado previamente en las respectivas comisiones y tampoco se les facilitó el documento definitivo antes de hacerlo público. "A nosotros no se nos consulta, se nos informa mal y a destiempo", aseguró ayer el responsable provincial de Satse, Antonio Botello.

En el acto presidido por el delegado territorial, Rafael López, el consenso entre la Administración y los trabajadores su puso como aval de los datos facilitados, como demostración de que responde a las necesidades existentes. Los representantes de los colectivos de enfermería y médico, en cambio, no quisieron valorarlos ayer a este periódico por desconocer su detalle.

"Imaginamos que los números que han presentado son los definitivos pero a nosotros sólo nos han pasado una propuesta en la que se contemplaba un incremento pero no era definitivo", explicó Botello al mediodía, poniendo como ejemplo la reunión que debía celebrarse por la tarde para tratar el plan veraniego en Riotinto.

También el responsable de Sindicato Médico en Huelva, Juan Manuel Salguero, aseguró que el documento no ha pasado por las correspondientes comisiones de vacaciones, por lo que no debía haberse hecho público.

"Parece que algo ha cambiado este año el plan en la costa pero los números que han anunciado no nos cuadran. Los tenemos que analizar todavía antes de valorarlos", comentó Salguero. En cualquier caso confirma lo hablado por la mañana en la Delegación en cuanto a las dificultades de contratación de facultativos: "Huelva no es un destino atractivo para los médicos porque prefieren la estabilidad y las condiciones que les ofrecen en otros destinos, como Extremadura, donde hacen contratos más largos y hasta dan interinidad".

Dice Salguero que la situación precaria de Huelva facilita mucho la mejora de los números en cualquier aspecto: "No es ningún mérito". Antonio Botello da un paso más en cuanto a las contrataciones en verano y rechaza cualquier planificación que no contemple en la costa el cien por cien de la plantilla.

"Puedo entender que en algunos sitios baja la demanda y no haga falta, pero en la costa se deben cubrir las vacaciones de todo el personal y reforzar además la atención por el aumento de población", explicó.