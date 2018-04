Los sindicatos creen que no hay una apuesta seria por el Materno Infantil

Los representantes de los trabajadores de la sanidad pública onubense mostraron ayer su escepticismo ante el anuncio sobre las obras del Materno Infantil que realizó la consejera de Salud, Marina Álvarez.

Las reivindicaciones de una concreción de plazos y de un presupuesto quedaron insatisfechas para los sindicatos consultados por este diario que se reúnen hoy no sólo para tratar este tema, sino para tomar una postura común sobre la evolución de la asistencia sanitaria de la provincia que perciben que sigue estancada.

Uno de los principales argumentos de frustración para los sindicatos es que la Consejería de Salud se limitó el miércoles a presentar un plan funcional, lo que para los representantes de los trabajadores no es garantía suficiente, pues lo que se necesita es que hagan público el proyecto técnico.

El presidente del Sindicato de Enfermería Satse se mostró muy crítico con la propuesta de la Consejería. Antonio Botello lamentó la inconcreción y previó que la publicación del proyecto técnico será para después de verano, "lo que no hará otra cosa que demorar los plazos e intentar que el dinero venga en el presupuesto de 2019". Recordó que "poco ha avanzado el tema porque a los sindicatos ya nos presentaron el plan funcional en octubre del año pasado. Lo que hicieron el miércoles fue presentarlo de manera más detallada". Botello insistió en preguntarse por qué la consejería no saca el proyecto técnico pues "sólo hay que hacerlo público en el BOJA y poner el dinero", por lo que "me temo que estamos ante la intención de seguir demorando el proyecto". Asimismo le pareció excesivo esperar, en el mejor de los casos, cinco años más para que Huelva cuente con su Materno Infantil

El responsable de Sanidad de CCOO-Huelva, Juan José Rodríguez coincidió con Botello en que le parece una falta de respeto que el proyecto se haya presentado sin la presencia de los sindicatos y eso "que le pedimos una reunión a la consejera para que nos hablara de ese proyecto". Rodríguez también coincidió en el hecho de que "mientras que no se licite el proyecto técnico, estamos ante un mero acto de propaganda".

Para el presidente provincial del Sindicato Médico (SM), Juan Manuel Salguero, "sigue sin haber concreción". Aunque valoró positivamente que en la presentación también se contara con la gerente del SAS, expresó su escepticismo: "Aunque el miércoles se dio un paso, aún queda la licitación del proyecto porque proyectos funcionales hay muchos guardados en los cajones. Estamos en la fase que no cuesta dinero y eso es fácil de vender". Salguero también recordó que "los sindicatos habíamos pedido a la consejera que se reuniera con nosotros para hablar sobre este tema y ni siquiera nos respondió".

Desde la Asociación Huelva, por una Sanidad digna, también se sostiene que poco se avanzó con la visita de la consejera del miércoles. Su portavoz, Paloma Hergueta, señaló que "aunque se cumpla que el Materno Infantil esté construido en 2023, eso no garantiza que se ponga en servicio como está pasando con el Chare de Lepe". Aparte, Hergueta argumentó que "qué va a pasar durante todo este tiempo, ya que nos tememos que se seguirá dando una prestación tercermundista". La asociación incidió en que cuando se hicieron las obras de Maternidad en el Juan Ramón Jiménez "ya se prometió que habría 10 paritorios y al final se quedaron en 8".