"No le vemos el sentido a la peatonalización de la Avenida de Italia a la altura del mercado"

-Esta misma semana se han iniciado obras de asfaltado en la capital. ¿Están satisfechos con las zonas que se han escogido?

-Sin duda necesitaban una intervención, porque son vías principales de la ciudad. Lo ideal sería que se tocara también otros sitios que no se van a tocar de momento, pero pienso que ha sido acertada la decisión.

-¿Cuáles son esos otros sitios donde habría que actuar urgentemente?

-Es difícil, porque hay muchos puntos, como por ejemplo el Paseo Marítimo, la Avenida de Santa Marta, Manuel Siurot, etc. Verdaderamente, Huelva está necesitada del asfaltado. Hay puntos en los que duele el porrazo que pega el coche. No me atrevo a decir una zona u otra, porque hay muchas que lo necesitan, sobre todo porque llevábamos muchos años sin asfaltar. Pero bueno, se está haciendo. El asfaltado es una cosa que, cuanto menos, debe ser sistemático.

-También están en marcha ahora mismo actuaciones como la peatonalización de la Avenida de Italia a su paso por el mercado. ¿Qué les parece esta medida, les está afectando a nivel de tráfico?

-Ahí tenemos desde el colectivo una opinión bastante unánime. No le vemos el sentido a esta actuación, porque si lo que queremos es que vaya más gente al mercado tenemos que facilitarles el acceso al mercado. Y el acceso lógicamente tiene que ser rodado. Porque no vas a venir andando al mercado desde La Orden o desde Gibraleón. Puede ser algo más cómodo para las personas que se acercan andando al mercado, pero si vas a cargar lo más normal es que te lleves el coche. Yo no le veo la ventaja, la verdad, y ojalá me equivoque. En cuanto al tráfico, sí que supone. Es como colocar un tapón en la zona, hay que rodear el mercado. Entiendo que el Ayuntamiento lo aprobó por unanimidad, pero solución comercial no se la veo, la verdad. -¿Hay demasiadas zonas peatonalizadas en Huelva?

-No. Huelva es pequeñita y, además, entiendo que ésa es la tendencia en todas las ciudades, de ampliar las zonas peatonales del centro. Pero, concretamente, a ese tramo de la Avenida de Italia no le veo ni pies ni cabeza.

-¿Los onubenses son respetuosos o agresivos conduciendo?

-En Huelva se conduce mal. Poca gente toma bien una rotonda. Se ocupan las paradas, como por ejemplo en la Plaza de Toros para comprar el pollo. En general, no somos respetuosos con las señales de tráfico.

-¿Haría falta más concienciación?

-Por supuesto, es un tema de educación vial y es algo que se debería inculcar desde pequeños. También están los que cruzan por la carretera cuando hay un paso de peatones a menos de cincuenta metros, e incluso pasan mirando el móvil. Eso en Alemania o en Austria es impensable.