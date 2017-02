La primera sentencia condena a Correa, Crespo y El Bigotes a más de doce años

Primera sentencia de las seis piezas en las que se divide el caso Gürtel. Los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo fueron condenados a trece años de prisión; Álvaro Pérez, El Bigotes, a doce años y tres meses, y la ex consellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez a nueve años en el fallo relacionado con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria Fitur, en el que también se condena a Isabel Jordán (seis años), Cándido Herrero (cuatro años y cuatro meses) y Mónica Magariños (tres años).

El ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la "causa de los trajes", también fue condenado a seis años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a siete, cuatro y tres años, respectivamente. La ex consellera de Turismo Angélica Such y el ex jefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover fueron absueltos.

La sentencia determina que el grupo Correa se creó para manipular concursos públicos

La sentencia, de 558 páginas, recoge penas de prisión para once de los trece acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Entre 2005 y 2009. la Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada. Según el fallo, recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados. De esa cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat por su expositor en Fitur entre 2005 y 2007. En la organización concreta de un acto, un almuerzo celebrado en Fitur en enero de 2005, las empresas del grupo Correa facturaron a la Generalitat 225.540 euros. La investigación ha permitido concluir a los miembros del tribunal que el grupo Correa ya había iniciado gestiones para organizar la presencia del Consell en Fitur antes de que se ofertase esta acción en contrato público. Por otra parte, considera probado el cohecho en el que incurrió la ex consellera Martínez al aceptar un reloj valorado en 2.400 euros. Este regalo, según el criterio de la sala, se hizo "con la finalidad de agradecer a el trato de favor".