"Los sectores más sindicados tienen mejores condiciones laborales""No entiendo porqué aquí no nos ponemos todos de acuerdo como pasa en otros sitios"

-Me gustaría que en este 2018 todos los partidos que aún no están, se integren en la Agrupación por las Infraestructuras y que Huelva deje de ser una economía sujeta a sectores inestables.

-La pelea de partidos frustra lo que se podría hacer en Huelva. Yo critico por igual a los dos grandes porque incluso cuando ha estado el PSOE en el poder, la provincia no ha sido de las privilegiadas a pesar de obtener aquí una gran victoria. Me gustaría saber por qué Huelva no aparece nunca en los Presupuestos Generales del Estado y por qué persiste un déficit de más de 1.000 millones de euros en inversiones.

-Defiendo que Huelva sea una provincia de tirón en Andalucía. Las infraestructuras son imprescindibles y por ello se creó la Agrupación de Interés por las Infraestructuras. Aunque han pasado ya varios años de su creación me pregunto: ¿Por qué en otros sitios se ponen de acuerdo para reivindicar cosas como ha pasado recientemente en Extremadura o Almería y aquí no? La razón es que hay una gran pelea política entre los dos grandes partidos. Nosotros tenemos un diagnóstico muy claro: es necesario potenciar la línea Huelva-Zafra que será básica para la actividad minera. La mejora de la línea solo saldría por unos 60 millones de euros. Más costoso será el desdoble de la N-435 pero debe llegar hasta Zalamea. Respecto a la línea Huelva-Sevilla se trata de una conexión muy obsoleta.

-Somos conocedores de las condiciones del desempleo en Huelva. La provincia tiene una foto fija. Contamos con un mercado de trabajo volátil e inestable que está basado en la agricultura y en la hostelería. Esa es la razón por la que es fundamental que contemos con sectores como la industria y hemos de luchar para que Huelva sea atractiva para las compañías y se asienten aquí. El alcalde Gabriel Cruz me compartió el interés que había mostrado Tesla, que trabaja en el campo de los automóviles eléctricos, de asentarse aquí. Tenemos que hacerles atractiva la idea de venir. También hay que tener en cuenta que el empleo público ha sido muy castigado durante la crisis y es necesario que el Gobierno habilite las tasas de reposición. Respecto a la agricultura, hay que fomentar que no nos quedemos en simples recolectores sino que el valor añadido se quede aquí.

El secretario del sindicato austero

Sebastián Donaire (Gibraleón, 1964) está casado y es padre de un hijo. Es titulado medio en Prevención de Riesgos Laborales y permanece viviendo en su localidad de origen. Desde 1986 es militante de UGT, justo coincidiendo con su entrada en la empresa Tragsa. Acabó siendo miembro de su comité de empresa y del comité andaluz. Su trayectoria en el sindicato es intensa habiendo sido secretario de Organización de varias federaciones ugetistas pasando, en 2013, a asumir funciones de UGT-Andalucía. Sus aficiones son estar con la familia y los amigos, caminar, la lectura y el cine. Es el duodécimo secretario general de UGT-Huelva desde la instauración de la democracia y una de sus características es que no es militante del PSOE. Lamenta que en estos últimos años, la política se haya convertido en una herramienta de defensa de los interesas macroeconómicos en vez de estar al servicio de los trabajadores. En la actualidad, es el máximo representante de un sindicato que en Huelva cuenta con 13.500 afiliados. Defiende la austeridad ya que recuerda que no percibe salario alguno de su cargo en el sindicato ni ninguno de los miembros de su equipo. Aunque a nivel nacional, UGT tiene previsto realizar un ERE, éste ya no afectará a la estructura onubense que se ha tenido que quedar con lo imprescindible: Tres trabajadores más los que colaboran en el Programa Orienta. Apuesta firmemente por el sindicato de clase ya que considera que sus logros benefician a todos los trabajadores y no solo a una profesión.