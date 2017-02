"Al sector del taxi la crisis nos atropelló, nos pasó por encima"

Hace poco más de medio año que accedió a la presidencia de la cooperativa de Teletaxi, como se la conoce en la capital, aunque esta entidad también cuenta con otros servicios como una gasolinera, un taller mecánico y otro electrónico. Asegura que la crisis asestó un duro revés al sector del taxi en la capital, un colectivo que, aunque empieza a notar cierta mejoría, aún intenta salir de ese túnel. Para ello, cree imprescindible que se continúe con la retirada de licencias para reducir la cifra actual y adecuarla a la demanda real. Aboga por el diálogo continuo para buscar soluciones a éste y otros retos pendientes.

-La ciudad ha vivido unos años de crisis bastante duros. ¿Cómo le ha afectado al sector del taxi?

-Muy duramente. No cabe otra forma de expresarlo. Al sector del taxi la crisis nos ha atropellado, nos ha pasado por encima y todavía estamos con problemas porque no facturamos lo que deberíamos día a día. Se ha llevado por delante a muchos compañeros. El nivel de asalariados en el sector se ha reducido a la mínima expresión. Prácticamente los asalariados que existen son autónomos familiares, es decir, el padre que mete al hijo porque no hay dónde trabajar.

-Se habla de cierta mejora de la economía en los últimos tiempos. ¿Se está notando?

-Sí, se está notando. Yo creo que no es que haya más dinero sino que quizás la gente ha perdido el miedo a gastarlo, o por lo menos eso percibimos en el taxi. Cuando llegan fiestas como Navidades, Colombinas o algunos fines de semana puntuales se nota un poco más de alegría. El día a día en la parada ha mejorado pero muy levemente. Todavía sigue siendo duro y se siguen viendo las largas colas de vehículos en las paradas, cuando no hace tantos años era al revés, había colas de gente esperando taxis. Creo que no tendría que pasar ni una cosa ni la otra.

-Llevan años solicitando la retirada de licencias porque aseguran que hay demasiados taxis. ¿Cuántas sobran?

-Sobre unas 60 licencias, aunque en los últimos meses se han revocado seis. Pero si este proyecto no se mantiene ocho o nueve años más no se llegará a lo deseable. No es solamente que no nos ajustamos a la ratio de 1,45 licencias por cada mil habitantes, que es lo que marcan las ordenanzas municipales, es que esa cifra ya es alta, porque a nivel de Andalucía está estipulada en 1,20, por lo cual a las ordenanzas habría que darles un repaso y actualizarlas. Sí es verdad que se han retirado seis, que es estupendo, pero al menos otras 50 hay que quitar.

-¿Por qué se ha llegado a este exceso de licencias de taxi?

-Imagino que estos son procedimientos históricos. Entiendo que es que en su momento no se puso límite, no se dijo hasta aquí, ya hemos llegado a la ratio de 1,45, paramos y cumplimos las ordenanzas. No se supo parar. Hace unos 10 años existía también por parte del Ayuntamiento del momento el compromiso de retirada de licencias, se revocaron algunas, pero no se terminó. Se paralizó, imagino que por asuntos económicos.

-Esto supone que hay muchos más taxis de los que realmente harían falta, ¿no?

-Efectivamente. Una de las primeras cosas que hizo este Ayuntamiento cuando llegó fue un estudio de mercado, en el que se demostró que sobraban licencias, así como que estábamos muchas horas en las calles y no éramos eficientes. Si te das una vuelta por Plaza de las Monjas o por otras paradas puedes ver que hay muchos taxis parados. Eso no tiene mucho sentido, no resulta rentable. La tarta es la que es y el trozo de pastel para cada uno es pequeñito a día de hoy.

-¿Existe un compromiso municipal para que este año se vuelvan a retirar licencias?

-Sí, existe. Está ya sobre la mesa y hay prevista una partida, que se aprobará o no porque estas cosas tienen su procedimiento. Pero la voluntad del Consistorio existe y el compromiso también, siempre y cuando se lo permitan y los presupuestos lleguen a buen término.

-Había una parte del sector del taxi que también defendía otras medidas, como por ejemplo reorganizar horarios y tener un día libre más a la semana. ¿Están de acuerdo con esa posición?

-Yo entiendo que por lo menos lo que se debe hacer es realizar una consulta al sector. En el estudio que se hizo también se apuntaba que había que disminuir el número de horas o de coches en la calle, por lo que eso habría que regularlo de alguna manera con descansos. Entonces, nosotros lo que entendemos es que al sector hay que preguntarle, hay que hacer una consulta sobre si verdaderamente quieren descansar un día más. Luego ya cada taxista tendrá su propia opinión, pero creo que esto tiene que ser democrático y, una vez se conozca el resultado, ver qué se hace.

-¿Qué otras cosas se podrían hacer para revitalizar al sector?

-Es difícil decirlo. Quizás lo ideal sería que llegase más turismo a Huelva. Si vienen más personas a Huelva, si aumenta la tarta, podremos comer más. ¿Y cómo traer gente? Pues impulsando el turismo, la mejora de las infraestructuras, etc. No sé si cuando llegue el AVE vendrá más gente, pero yo creo que el turismo puede generar un mayor crecimiento.

-¿Coger un taxi en Huelva es caro o barato?

-Es muy económico. Si lo comparas con otras ciudades de la Península, tenemos unas tarifas que están entre las más bajas que hay en el país. Y además de que las tarifas son baratas, las distancias en Huelva son cortas y el tráfico es bastante fluido, con lo cual la mayoría de las carreras es difícil que en tarifa uno, en diurno, superen los cinco euros. Irse a Sevilla, montarse en un taxi y pagar cinco euros es muy complicado. Y en Madrid imposible.

-¿Les afecta la actividad de plataformas como Uber o Bla Bla Car?

-Creo que son plataformas que tienen mayor afectación en otras ciudades de otro tipo y mayor tamaño, aunque tampoco nos aportan nada. En ciudades andaluzas como Sevilla o Málaga, por ejemplo, sí hay batallas serias por este tema. Pero en Huelva no es nuestro principal problema.

-¿Cuántos taxis adaptados para personas con movilidad reducida o discapacitados hay en la capital? ¿Se está avanzando en esta línea?

-Ésa es otra de las cuestiones urgentes que tenemos, porque hay una normativa que nos obliga a finales de este año a disponer de un 5% de vehículos adaptados. Tenemos actualmente, si la memoria no me traiciona, cuatro y necesitaríamos ocho para cumplir con la normativa. Éste es un asunto que requiere atención cuanto antes, que nos sentemos y tomemos una determinación para cumplir con la normativa. Propuestas hay muchas, que se están haciendo en diversos puntos de Andalucía. Es un tema candente y tenemos que resolverlo este año.

-¿Existen líneas de ayuda en el caso de Huelva capital?

-No. Ahora mismo no hay absolutamente nada establecido. En otros sitios sí, por ejemplo en Córdoba creo que llegaban casi hasta el 50% de lo que costaba el vehículo. En Huelva tendremos que sentarnos y ponernos manos a la obra. Porque con el mercado que se pueda tener de discapacitados, es muy difícil que a un compañero le compense comprar un vehículo de esas características y además adaptarlo, que tiene también su coste. El más económico de estos vehículos se puede ir a casi el doble que un coche normal para taxi. Si un taxi pequeñito, digamos normal, puede costar unos 15.000 euros, el más pequeño de los adaptados se puede ir a los 28.000 o 30.000 euros con la adaptación. Amortizar eso sería muy difícil, por lo que o se le ayuda o es muy complicado que ni siquiera nadie se lo plantee. Pero tenemos que cumplirlo porque la ley lo exige y porque hay necesidades por parte de las personas discapacitadas en Huelva. Hay que buscar una solución y es urgente.

-Como profesionales del transporte son grandes conocedores de la situación del tráfico. Me comentaba antes que suele ser fluido, pero ¿cuáles son los principales puntos negros?

-Los problemas se dan en horas clave y puntos clave. Hablamos de horas de entrada y salida de colegios, sobre todo. En zonas como la rotonda de Bomberos es normal que tenga problemas. También el tramo de la Avenida de Italia que ahora se está peatonalizando, que siempre ha tenido su tráfico, pero es que ahora supone un verdadero tapón en la zona. Colapsa. Nosotros lo notamos, tenemos la parada allí y en muchos momentos cuesta incluso incorporarte a la vía desde la parada en las horas clave. Luego, durante el año, tienes los días típicos como Navidades, etc.

-¿Tienen alguna sugerencia de cambio en el tráfico?

-Pues no sabría decir ahora mismo... Evidentemente, el tema de la Avenida de Cádiz, que lleva cerrada mucho tiempo sí que es un escollo. O la imposibilidad durante toda la Avenida Federico Molina o de las Fuerzas Armadas de hacer un giro a izquierda o a derecha, que es un lastre en la ciudad a la hora de desplazarte. Tienes que andar saliéndote a la derecha para luego cambiar a la izquierda. Y la entrada a este polígono (en Francisco Montenegro), que no se puede salir a la izquierda en el Elefante Azul, por ejemplo. Si empiezas a mirar sí que hay muchas cuestiones que se podrían mejorar.

-¿Hay una comunicación fluida con el Ayuntamiento para tratar todas las cuestiones que afectan al sector?

-Sí. Tenemos nuestra Mesa del Taxi, que es el foro en el que nos movemos. Y particularmente con el delegado de Movilidad mantenemos contacto fluido y nos sentamos frecuentemente para trabajar y hacer cosas. Y de hecho se están haciendo. Teníamos una reivindicación desde que se peatonalizó la Gran Vía de que los taxis pudiéramos acceder a la calle San Salvador, y ya la tenemos abierta. Otras reivindicaciones poco a poco se están haciendo, como por ejemplo la pintura en las paradas. También estamos analizando un cambio en la parada de la zona de Huerto Paco, que tiene su complicación y hay que sentarse y verlo con Movilidad.

-Y con la otra empresa del sector, ¿están coordinados?

-Sí, sí, con el equipo directivo intentamos que en las cosas que nos afectan a todo el sector estar de acuerdo e ir de la mano. Lo deseable siempre es que se progrese y para progresar tienes que entenderte primero. La relación es fluida e intentamos aunar esfuerzos.