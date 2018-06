El sector señala que la tendencia será el híbrido

El abanico de posibilidades a la hora de comprar un vehículo se extiende más allá que los coches gasolina y diésel. El híbrido está tomando fuerza con el paso de los años aunque las cifras son todavía muy inferiores a los adquiridos de diésel o gasolina. Un coche que combine un motor de gasolina con otro eléctrico es la unión preferida por los onubenses hasta el momento. Tanto es así que en el año 2016 se matricularon 198 turismos y 4x4 de esta tipología, un 53,4% más que en el ejercicio anterior. La tendencia se ha incrementado con el paso de los años. Así en 2017 se matricularon 266 (un 34,4% más), y hasta el 29 de mayo de este año lo han hecho 136 vehículos (un 61,9% más que el año anteriores).

Por otro lado, el híbrido que mezcla el diésel y el eléctrico no tiene prácticamente ninguna demanda. Desde 2016 hasta mayo de este curso sólo se han matriculado dos vehículos con estas características. La combinación de gasolina y gas ha sumado 19 matriculaciones desde 2016. En cambio el vehículo puramente eléctrico todavía no despega en la provincia de Huelva. Solamente nueve matriculaciones han sido de turismos o 4x4 de estas características entre 2016 y mayo de 2018.

2Vehículos eléctricos. Es el número de coches de este tipo matriculados entre enero y mayo

Antes estos número y mirando de cara al futuro, el director de Huelva Motor, Juan Pérez, señala que la tendencia de matriculaciones "tirará a híbrido" con el paso de los años. No a gasolina pura sino que serán híbridos con gasolina. "Mi opinión es que la gente se decidirá más por el repostaje que por la electricidad porque repostar un coche eléctrico no es fácil porque no tenemos puntos para repostar en Huelva", y es que no tiene la misma facilidad la persona que viva en un noveno piso de un bloque que el que lo hace en un adosado.

Prácticamente tiene la misma opinión el jefe de ventas de Toyota Huelva, Francisco Fernández, que argumenta que "el mundo ha cambiado" y se va a imponer "inmediatamente el vehículo híbrido". El eléctrico tardará más porque "todavía no hay infraestructuras suficientes y los coches no tienen todavía la autonomía necesaria". En Toyota Huelva apuntan que el 60% de sus ventas son híbridos y una de las ventajas que presentan son sus 25 años vendiendo vehículos con estas características.

La responsable de marketing y comunicación de Autogotran SA y Atlántida Premium, Raquel Hueso, ve todavía muy lejos la implantación de los coches eléctricos en el parque onubense, al igual que sus compañeros del sector. "Una ciudad tiene que estar preparada y Huelva no lo está. Para que todo funcione tiene que estar el entorno acorde. No podemos pedir que lleguen los aviones si no tenemos un aeropuerto".