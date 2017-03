El sector pide mayor implicación de la oferta complementaria

El turista que viene a Huelva atraído por la oferta de golf es un viajero de "alto poder adquisitivo, que busca buen clima, cultura, gastronomía y naturaleza". Huelva lo reúne pero cuando se cierra la temporada alta de sol y playa, la oferta complementaria también echa el cerrojo. Es el principal problema con el que se encuentra el sector empresarial del golf y la principal demanda por la que eleva la voz para poder dar un servicio de calidad en los meses "más bajos", de octubre a enero.

La mayor parte de los campos de golf de Huelva se ubican en zonas eminentemente turísticas, en las que no hay población más allá de los meses de verano y eso "se nota en los locales de ocio, restauración y comercio y se convierte en una de los principales inconvenientes para nosotros", detalla el presidente de los empresarios de campos de golf de Huelva, Kostka Horno.

Para luchar contra esa falta de oferta complementaria, los campos de Huelva se dan la mano y ofrecen paquetes combinados, de forma que si el cliente pasa siete noches en un destino, el resto de la jornada pueda haber una movilidad y se ofrezca la posibilidad de conocer más de un campo durante su estancia. "Es precisamente uno de los atractivos que tenemos", detalla Horno. Durante su viaje, además se incluye en la mayoría de los casos un día libre en el que el turista sale a conocer más de cerca el destino, sus atractivos gastronómicos, costumbres y naturaleza y "esa ahí donde a veces nos las tenemos que ingeniar para buscar alternativas"; aunque es cierto que "poco a poco va habiendo más oferta complementaria disponible, pero -insiste- queda mucho por hacer en este campo".

Y para comprobarlo basta con mirar al país vecino, donde la oferta se ha consolidado y "hay un nivel altísimo" que lleva a que "todo el mundo se mueva alrededor del golf".

El golf es aún un segmento que tiene gran recorrido en la provincia y de ahí que la promoción sea esencial para su desarrollo y posterior consolidación. En la última edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid el deporte ganó protagonismo y se llegó a presentar como un factor clave para diversificar la oferta de cada región. Prácticamente todos los destinos se presentaron en Fitur con propuestas deportivas bajo el brazo y Huelva no fue menos. Entre los deportes más destacados, cómo no, el golf, un negocio con un impacto económico en la economía española de 2.076 millones de euros al año. De la provincia onubense aún no hay datos que concreten su efecto, aunque el último informe realizado por Golf Bussiness Partnes (de 2016) detalla el volumen de negocio en la zona que denomina Andalucía Costa, integrada por las provincias de Cádiz y Huelva, con 13 y 8 campos, respectivamente. Ahí habla de un promedio de 1,14 millones de euros de ingresos por campo, muy cercano a la media nacional que la sitúa en 1,3 millones. En cuanto a los ingresos por explotación la compañía especializada en golf apunta a 24 millones entre Huelva y Cádiz de un total nacional de 470,63 millones. Lo que sí marca diferencias respecto a otros campos nacionales es el perfil del jugador: 7 de cada 10 son extranjeros, frente a los 4 de cada diez en el conjunto del país.