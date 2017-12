El sector inmobiliario veta el alquiler a los jóvenes en El Rocío

"No alquilamos viviendas a reuniones de jóvenes". Esta es la contundente frase con la que algunas inmobiliarias e inquilinos reciben a quienes buscan arrendar una casa en El Rocío para pasar el puente de la Constitución o la semana de Navidad y Año Nuevo.

Son pocos los que se arriesgan a poner su patrimonio más preciado en manos de grupos de jóvenes y el motivo no es otro que es entre este colectivo donde han estado los más sonados destrozos en inmuebles de la aldea.

Los agentes inmobiliarios encuestados por este periódico afirman que no tratan de estigmatizar a determinados sectores de la población, ni cribar a la gente por su edad. El propietario "es el que manda" y éstos se muestran muy cautelosos a la hora de alquilar a peñas en las que ninguno de sus integrantes sobrepasen la treintena. Cristina Herrera va más lejos y detalla que desde la inmobiliaria para la que trabaja no se acepta gente joven. "Nuestra primera pregunta es si es una reunión familiar; si no es así, descartamos al cliente". Así, taxativamente y sin excepciones. Para constatar que este primer mandamiento se cumple y nadie sortea el veto, el agente antes de proceder a la entrega de llaves coteja el Documento Nacional de Identidad (DNI) de las personas que se hacen responsables de cuanto acontezca en la casa.

Otros almonteños son aún más drásticos. María José Vega, que posee una vivienda en la calle Águila Imperial, nos cuenta que directamente desiste de alquilar para estas fechas. "Hay mucha juventud, gente que se marea y no cuida la casa". Por eso se limitan a alquilar para la Romería de Pentecostés y la Candelaria; así como algún fin de semana esporádico, excepto el mes de agosto, "que pasamos las vacaciones aquí".

Aurelio Pérez es de los pocos que dice "arriesgar" en el alquiler para estas fechas, sin importar la edad del cliente ni su procedencia. "Yo cobro por mi casa menos que nadie" si bien, en contrapartida, asegura exigir una fianza más elevada que cualquier otro", con la que intenta garantizar que no sufrirá desperfectos. "La gente quiere recuperar el depósito" y por ello suele comprometerse "a que todo estará como se dejó".

Algunos propietarios toman en estas fechas muchas cautelas precisamente por desagradables experiencias pasadas. Son días de fiestas en las que se celebra y festeja a veces sin mesura. En cualquier caso, matizan que "una cosa es que puntualmente se rompa algún vaso, platos o patas de silla y otra diferente que te destrocen literalmente el mobiliario" por comportamientos claramente incívicos. Por esta razón, una técnica muy socorrida es fotografiar toda la vivienda con algún periódico en las distintas estancias de la casa, certificando así la fecha en la que fue tomada. Estas imágenes suelen ser guardadas en el móvil en previsión de futuras reclamaciones.

A pesar de este veto, los alquileres se incrementarán este año, según confirma Herrera. El Rocío sigue siendo un lugar muy atractivo para pasar el puente de la Constitución y la Inmaculada, con la playa a escasos 15 kilómetros y con la posibilidad de disfrutar de Doñana en un momento en el que las primeras lluvias han hecho acto de presencia y el Parque Nacional ofrece alguna de sus estampas más bellas. También es un lugar muy demandado en los últimos años para disfrutar de la Navidad y el Fin de Año en un ambiente familiar o en reuniones de grupos de amigos.

Herrera afirma que para estos días de la Constitución se están alquilando casas "desde los 680 euros la más barata, con cuatro habitaciones; a 1.500 euros las más caras, con siete metros de fachada y dos plantas".

Además de las dimensiones del inmueble, el precio se encarece por la proximidad con el santuario del Rocío, si bien este factor tiene menos peso durante el puente de la Inmaculada que durante la Romería, en el que los alquileres pueden llegar a duplicarse dependiendo del lugar geográfico que ocupen. En Navidad esta variable sigue estado presente, si bien las fluctuaciones de precio no suelen ser tan acusadas.

Por otra parte, las demandas de los clientes también cambian. En Pentecostés se cotiza mucho el número de cuadras, los metros de terraza o el patio interior, mientras que en estas fechas se priorizan las dimensiones del salón, la presencia de chimenea o calefacción. El número de camas tampoco es tan importante, pues las reuniones suelen ser más reducidas.

El Ayuntamiento de Almonte no es ajeno a esta realidad, sobre todo a la hora de acabar con actitudes incívicas que afectan al resto de vecinos. Para ello va a liderar un plan que trata de sensibilizar y promover los valores cívicos y el respeto a la normativa municipal.

En la aldea almonteña los principales problemas detectados en este sentido son motivados por los ruidos de la música que tienen que soportar algunos vecinos hasta altas horas de la noche, sobre todo durante los fines de semana y principales puentes del año. Además de la adaptación de las ordenanzas municipales para dar cobertura a estas obligaciones como ciudadanos, el equipo de gobierno iniciará una campaña de concienciación durante todo el ejercicio 2018.