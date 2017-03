"Hay un sector que está contra el cine español e incluso impregna a los medios"

Desde que en 1996 inició su trayectoria en la producción cinematográfica, la onubense ha participado en más de una veintena de largometrajes hasta la actualidad. Dentro del departamento de producción, ha tenido un recorrido ascendente hasta llegar a la dirección. Tras trabajar en El hombre de las mil caras, ahora Manuela Ocón está inmersa en La peste, la serie de ficción propia de Movistar+, que cuenta con la producción de Atípica Films sobre una idea de Alberto Rodríguez. Reconocida en la industria cinematográfica española, Ocón analiza la situación actual del sector y aborda sus problemas.

-En 2016 Un monstruo viene a verme fue la más taquillera, por encima de Hollywood. Y otras cuatro -Cien años de perdón, Cuerpo de élite, Kiki el amor se hace y Villaviciosa de al lado- superaron el millón de espectadores. ¿Atraviesa el cine español su mejor momento?

-Indudablemente es un buen momento y, por llevármelo a mi terreno, creo que es un buen momento para Andalucía porque, más allá de la taquilla, hay muchísimos rodajes y eso es muy bueno. También es verdad que todo es muy cíclico: he visto temporadas buenas y luego vuelve a bajar. Creo que cuando se hacen buenas películas, películas interesantes o de cara al público la gente va al cine. A mí me parece que el problema es otro.

-¿Cuál es el problema?

-En general, la cultura en España no está bien cuidada y, desde luego, no se toma como una cuestión de Estado. Estuvimos rodando El hombre de las mil caras en Francia y es el típico tópico, pero daba gusto ver cómo la Administración ya no es que se implicara, sino que era parte de su hacer. Me llama mucho la atención que parezca que siempre haya que estar luchando todo el rato contra una mala imagen. Aparte del contenido, debemos sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Y luego, además, el cine es una forma de difundir la cultura y los lugares, es promoción turística y, sin embargo, parece que no se entiende así. Ahora mismo estamos rodando y en cada sitio que vamos nos tratan mejor desde la Administración pública. Pero como país no nos cuidamos.

-¿Hay fobia contra el cine español? Por ejemplo, Enrique González Macho, expresidente de la Academia de Cine, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año de cárcel y una multa de un millón de euros por el supuesto fraude de taquilla por La isla interior, de 2009. ¿Cree que hay ganas de que el cine salte a las primeras páginas de los periódicos?

-Es un tema muy delicado. Está claro que si has cometido un delito o has hecho algo mal eso no puede quedar impune. Pero para poder hablar de Enrique González Macho tendría que estar más informada. Cuando pasa algo malo en el cine nos sacan a la luz, eso es así. Es un tema que me duele, pero no se puede valorar con el corazón, es un asunto peliagudo, tendencioso y peligroso.

-Pasó con La reina de España y después con El guardián invisible. ¿Qué le parecen los intentos de boicot al cine español?

-No entiendo muy bien los boicots a nada. No es ya el boicot a esta película o a la de Trueba, si es que lo hubo, sino que también ha habido boicot a los Goya. Vivimos unos tiempos muy locos y las cosas importantes se quedan por abajo y las poco importantes suben. Uno nunca sabe qué película va a ir bien en taquilla, de modo que tampoco puedes valorar si realmente ha sufrido daños o no. Me da mucha pena que dentro de nuestro sector, que bastante poco fuerte es ya, nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado. Es todo un poco lioso. Y las redes sociales son muy peligrosas. Parece que las tenemos de toda la vida y a veces no sabemos por dónde pueden ir o cómo manejarlas.

-Precisamente después de que Marta Etura se desvinculara de las palabras de la actriz Miren Gaztañaga en un programa de EiTB en el que calificaba a los españoles como "un poco atrasados" y "catetos", Willy Toledo arremetió contra ella en las redes.

-Lo de Willy Toledo no lo he escuchado. Bueno, Willy es un tipo bastante especial. Y yo valoro muchísimas cosas que hace pero quizás no siempre lo hace de la forma adecuada, pero ahí cada uno es libre. Willy es un maravilloso actor y ya lo que dice ahí queda.

-El Gobierno sustituirá de forma progresiva las subvenciones en función de la taquilla por ayudas anticipadas. ¿Qué le parece?

-No se coge el toro por los cuernos y vamos poniendo un parche detrás de otro. Para crear una industria, primero te tienes que creer que puede llegar a ser una industria cultural y tienes que partir de ahí. Si lo que quieres es sacar rendimiento económico del cine solo a través de distintos sistemas que van cambiando eso no tiene ningún sentido. Además hay que cuidar todas las caras del cine. Cada vez se deja más de lado a las producciones pequeñas y con menos sentido comercial. Desde luego, creo firmemente en las subvenciones, claro que sí, las hay en el cine y en cualquier industria. A mí me cuesta creer que se esté haciendo un intento verdadero por consolidar un sector que lo necesita, pero no solo como sector, sino que lo necesitamos como país.

-Es recurrente que haya un movimiento, minoritario o no, de rechazo a la inversión pública en la gran pantalla española. ¿Los españoles no quieren a su cine?, ¿el Gobierno no lo cuida?

-Estamos mal informados, yo la primera. Hay un movimiento en contra del cine que hace que haya un sector de la población que esté en contra del cine español que, además, se impregna incluso a los medios de comunicación. He participado en alguna película y de repente te dicen: anda, qué bien, no parece española. Y lo decía un periodista. Sé que no lo dicen con mala intención, sino todo lo contrario, pero ya solo ese comentario viniendo de un medio dice mucho de lo que significa el cine español para los propios españoles. Es un comentario muy habitual. Eso hay que cambiarlo y probablemente haya que hacerlo desde las aulas. Hay que estar no ya orgulloso de lo que haces, sino aprender lo que se está haciendo. Probablemente sea un tema cultural y haya que subir el nivel de la educación desde el principio. Y luego, como Estado, hay que defenderlo.

-¿Por qué el cine andaluz engancha ahora más al público? ¿Se visibilizan más los proyectos, ha habido un cambio en las temáticas, se hacen las cosas de otro modo?

-Tal vez sea porque no me gustan las etiquetas, pero no creo que haya un cine andaluz, sino un cine que se hace en Andalucía. No se puede llamar andaluz porque eso tiene otras connotaciones. Debido a una serie de políticas, como es crear las facultades de Ciencias de la Comunicación o los institutos de FP dedicados a la comunicación, se va formando una cantera de profesionales que van creciendo. Ahí es donde me veo yo.

-Usted estudió Ciencias de la Información.

-Soy de la tercera promoción y crecimos todos juntos. Muchos de mis compañeros vienen de ahí. Cuando tú incentivas un sector y lo promocionas, se va creando trabajo e industria. Poco a poco se van conjugando los astros de alguna manera y todo va saliendo cada vez mejor. Y una vez que ves que eso se puede hacer, los que vienen detrás lo ven posible. También es verdad que antes de esto ya se hacía cine aquí y había productores mayores que nosotros. En cuanto a las historias que se cuentan, éstas pueden ser locales y a la vez universales sin necesidad de que sea cine andaluz. Una historia que ocurre en Sevilla, de repente, tiene público en Francia o Alemania porque se comparte el mismo universo y hay similitudes.

-¿Cómo es eso de estar nominada a un Goya?

-La verdad es que da mucho susto pero es una alegría muy grande. Lo pasas bien, estás rodeada de compañeros y cuando he estado nominada ha sido por películas en las que los jefes de departamento lo estaban también, con lo cual no ha sido una cuestión personal, sino de equipo. Hay muchos nervios y luego te lo pasas fenomenal.

-Y ¿que le reconozcan en el festival de su casa con un Premio La Luz?

-Eso me hace muchísima ilusión porque, como dices, estaba en casa. Yo he vivido muchos años en Huelva, mi familia es de allí y me alegro por ellos, por que mis padres lo disfruten. Es muy emocionante y estoy muy agradecida.

-Fruto de la anterior gestión, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva tiene una deuda a la que ahora hará frente el patronato. ¿Le preocupa la situación del certamen?

-No estoy al tanto. Recuerdo el Festival de Huelva desde pequeña, cuando íbamos con el colegio, y siempre ha sido un evento importante en la ciudad. El cine es promoción y un festival también es promoción de una localidad, aparte de la promoción interna de cada película. Claro que me preocupa. El festival es una propuesta muy interesante, con Iberoamérica compartimos un lenguaje y creo que no debemos perderlo.