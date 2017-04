Entre la "satisfacción" y la búsqueda de una movilización social

Sin ningún atisbo del reconocimiento a la precariedad de las inversiones del Gobierno en la provincia de Huelva, el PP, en boca del diputado nacional Carmelo Romero, insistió ayer en la bondad de unos Presupuestos Generales del Estado que fueron calificados como "honestos, reales y ejecutables". Preguntado por la posibilidad de seguir el ejemplo de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quien la semana pasada pidió "perdón" a su provincia por la escasez de las inversiones, Romero aseguró "no plantearse esa posibilidad" e insistió en repetidas ocasiones que, "pese a que me hubiera gustado que se inviertan 4 o 5 veces más, estoy satisfecho de los Presupuestos porque son una respuesta efectiva a las grandes infraestructuras que necesita la provincia".

Frente a ello, José Juan Díaz Trillo aseguró que van a comenzar "una ronda con agentes sociales, económicos, con la propia ciudadanía, al objeto de que se convierta en un clamor esta afrenta del Gobierno de España hacia Huelva. Podemos decir con toda claridad, que estos Presupuestos, peores, imposible para la provincia de Huelva. Prácticamente se convierten en una rémora difícil de superar para las aspiraciones de prosperidad y desarrollo legítimo de nuestra provincia". El también diputado nacional, calificó la falta de inversiones como "agravio" y "afrenta" porque "la provincia tiene una gran actividad económica, de actividades que generan desarrollo económico e impuestos, por lo que no se puede entender que demos más de lo que recibimos".

Pese a que no era el día, desde el PP se escudaron en la falta de provincialización de los presupuestos de la Junta -cosa que es cierta- cada vez que sacaban a colación las "inversiones suficientes" que, según Romero, contienen las cuentas públicas. El alcalde de Palos llegó incluso a "recordar que las inversiones del Puerto de Huelva, no las hace Barrero, Susana Díaz, el alcalde o la Junta de Andalucía, las hace el Ministerio de Fomento que es al que pertenece; es el Gobierno del PP", a pesar de que desde la cartera ministerial no se destina ni un euro a dichas inversiones, ya que se hacen con cargo a los beneficios que genera la Autoridad Portuaria onubense y que tiene previsto invertir en mejoras de accesos y nuevas infraestructuras, 200 millones de euros en los próximos cuatro años.

Donde tampoco se invertirá cantidad alguna es en el Proyecto CEUS de aviones no tripulados, algo que Díaz Trillo calificó como "un jarro de agua fría; nos parece una bofetada más del Gobierno hacia la provincia". Entre las partidas vacías, el representante del PSOE detalló que "en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no existe una sola partida que tenga que ver con Huelva, ni siquiera general. Esta es una provincia industrial, con energías renovables en todos los sectores y de una gran prosperidad; pues hay 0 euros. Y para el Turismo qué decir: hemos solicitado muchas ocasiones un plan especial de turismo para la provincia y también 0 euros".

Una buena parte del éxito o fracaso de unas cuentas públicas además de una aprobación que se espera para "finales de junio" tal y como reconoció Romero, es en el grado de ejecución del mismo. Díaz Trillo llegó a reconocer incluso que "pese a que en algunos casos se ha ejecutado al 10%, por ejemplo ha ido bien y hay que ser políticamente consecuente, en la variante Beas-Trigueros que con mucha lentitud va a ejecutar buena parte de la inversión. Quiero pensar en la estación de Huelva, que va al 50%, pero a este ritmo, aparte, para qué quiero una estación tan grande sin vías del AVE".