"La sanidad privada no cubre ningún hueco que haya dejado la pública"

Este verano cumplirá tres años en el cargo de delegado territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales. Reconoce que el trabajo ha sido muy intenso, duro y apasionante.

-¿Qué balance hace hasta el momento de su gestión?

Nuestro compromiso es poner en marcha el Chare de Lepe en cuanto estén terminados los accesos"

-Llevo 30 años trabajando en la sanidad. Cuando me propusieron la Delegación sabía que era en un momento difícil en el que también entraban en juego circunstancias políticas. Ahora que me acerco a los tres años en el cargo, he de reconocer que han sido unos tiempos intensos pero apasionantes. Además de Salud, llevo el área de Igualdad y Políticas Sociales que me costaron un poco más porque yo venía de la sanidad. Sobre todo el tema de menores me ha quitado muchas veces el sueño. Han sido años difíciles pero estoy contento.

-¿El mensaje desde la Delegación ha llegado a la sociedad?

-Trabajamos con la ciudadanía porque creemos que su participación es importante para que se respete y valore nuestro sistema sanitario. Para que eso sea posible, la ciudadanía debe conocer su centro de salud y su hospital. También he de poner en valor la información que me han dado los sindicatos, que han ayudado a hacer el análisis de la situación.

-¿Cuáles de los logros valora más?

-El balance es muy positivo. El primer punto que quiero resaltar es el Materno Infantil, que va a ser un hito importante y sorprenderá por sus características. Otro de los aspectos, es que hemos dado un vuelco al mensaje negativo en contra de Huelva y su sanidad que se extendió en estos últimos años. Entiendo que todo ciudadano tiene el derecho de reclamar mejoras y ante ellas los políticos hemos de procurar dar una respuesta. Otra cosa es transmitir de manera permanente un mensaje negativo que acaba por perjudicar a Huelva. Si yo estoy en Alemania y me llegan noticias de que aquí la asistencia sanitaria es mala, seguro que me buscaré otro destino. Insisto en que pienso que hay cosas que mejorar y estamos trabajando mucho en ello.

-¿Hacia dónde se encaminan esas mejoras?

-Hay que aumentar la cartera de servicios, que la desfusión hospitalaria sea un hecho real y que se mejore la Atención Primaria, que es por donde entra la gente al sistema sanitario.

-¿Qué necesita la Atención Primaria?

-Estamos en el intento de dotar a los dispositivos de mayores recursos: más posiblidades terapéuticas y diagnósticas, por ejemplo, y no se dependa tanto del hospital. Además, hay que actualizar los cupos de pacientes. En la Costa se han mejorado y aumentado los cupos. Otra cosa importante es la relación con el hospital, porque la Atención Primaria no puede verse como algo que deriva pacientes sin control, sino que debe haber un continuo asistencial en los procesos. También es importante que en Huelva hemos logrado una imagen de asistencia sanitaria global. No puede ser que vaya bien el Juan Ramón y Riotinto no, o que el centro de Adoratrices funcione bien y otro centro de la ciudad no.

-Algunas voces de profesionales sanitarios mantienen que el Complejo Hospitalario hubiera sido un buen proyecto para Huelva.

-Huelva es una provincia pequeña en la que el Complejo Hospitalario tenía un sentido.Mi percepción al llegar a la Delegación fue que quizá el momento que se escogió no fue el adecuado. Se debería haber trabajado más de cara a difundir el proyecto y su objetivo final. Por ejemplo, haber dicho en qué iba a consistir el complejo y ponerle una fecha a todo ello. También es cierto que en la sanidad hay muchos intereses y hemos tenido personas que están dentro de nuestro sistema sanitario que se movilizaron contra la fusión, pero ahora todo eso ya es historia. La fusión pudo haber tenido ventajas pero la ciudadanía no lo entendió, quizá por fallo nuestro o porque la ciudadanía realmente quiere lo que tiene: los dos hospitales.

-¿Con el centro de salud de Isla Chica queda cerrado el mapa de la Atención Primaria de la ciudad?

-La prioridad es Isla Chica, donde ya se van a adjudicar en breve las obras. Es un centro importante de casi 5 millones de euros, pero la población de Huelva puede tener otras necesidades.

-La reivindicación de un centro en Marismas del Odiel es histórica.

-El de Marismas, que se planteó hace tiempo, en su momento se tendrá que replantear, aunque sea como centro de salud dependiente del Molino de la Vega. El objetivo será acercar la asistencia a Marismas por sus características . Seguramente aunque no será un módulo 1, podría ser un módulo 2 o de consulta, pero ahora mismo nuestra prioridad es Isla Chica y mejorar todo lo que es la Atenciíon Primaria en Huelva: número de médicos, enfermeras y asentar la estrategia de las Unidades de Atención Familiar (UAF), que es una gran apuesta para la renovación en la Atención Primaria. El centro de salud de Galaroza ya será un modelo UAF en el que cada paciente tiene su médico y enfermera adscritos.

-¿Después de Gibraleón va Valverde?

-En Gibraleón se firmó un convenio con el Ayuntamiento y ya se está en las obras. Valverde es cierto que en su día se dijo que se construiría un centro de salud, pero en mis tres años de delegado no he tenido ninguna petición desde Valverde. Ese centro no está tan mal como ellos dicen. Los propios profesionales valoran positivamente lo que tienen. Es verdad que habrá que mejorarlo porque la población de Valverde ha crecido algo, pero en lo que estamos centrados ahora es en la ordenación de las Urgencias de la Cuenca Minera, un planteamiento que hemos hecho a la consejera, que ha mostrado gran sensibilidad por Huelva, y nos hemos comprometido a presentar un plan de acción en el área de Urgencias, en la quirúrgica, en trauma y sobre todo en lo que es la Atención Primaria en la Sierra. Lo presentaremos en breve.

-¿No cree que es difícil de entender que por una trifulca política aún siga cerrado el Chare de Lepe?

-Cuando firmas un acuerdo con la Administración, lo leal es cumplirlo. El Chare de Lepe nos costó 21 millones de euros, solo la construcción. Sí es cierto que hubo un tornado y tuvo un efecto en el Chare que se está arreglando. Se va a encargar de ello el gerente del Hospital Infanta Elena y ya ha salido la licitación, que está estipulada en 350.000 euros para arreglar los destrozos. El SAS, en 2015 acabó las obras. El Ayuntamiento de Lepe se comprometió en su día a llevar el agua, la luz y el acceso. El Ayuntamiernto tendrá su teoría, dirá lo que quiera pero lo que es cierto es que no ha cumplido. Nosotros nos hemos comprometido a que en el momento en que estén los accesos, vamos a poner en marcha el Chare, lo que supondrá 16 millones de euros. Para nosotros es muy importante en la planificación de Huelva ese Chare.

-¿No se puede adelantar ninguna fecha de cuándo empezará a funcionar?

-No se pueden poner fechas. El Ayuntamiento nos dijo que Fomento había sacado a licitación las dos rotondas, para las que no se han presentado alegaciones. No ha pasado lo mismo con la vía de acceso, que ha obligado a hacer algunas modificaciones en el trazado.

-¿El Chare de la Sierra?

-Tanto el de la Sierra como el del Condado irán para adelante. En cuanto a Aracena, tenemos con la Viceconsejería un grupo de trabajo que está analizando la situación. Está pendiente la sentencia del tribunal Contencioso-Administrativo que tiene que definir acerca del 50% que ya está construido, en fin, tenemos que saber en qué momento estamos. También hemos avanzado en el acceso al Chare, porque está en parque natural y tiene su complejidad el acceso y saber cuál es la propuesta que sería aceptada.

-¿Y respecto al de Bollullos?

-En Bollullos se firmó con la consejera el proyecto y ya está licitado. Me imagino que para 2019 despejaremos algunos problemas desde el punto de vista urbanístico, pero la intención es que el proyecto de obra esté para 2019.

-¿Cómo valora que el alcalde de Ayamonte animara a sus conciudadanos a usar las Urgencias del Virgen de la Bella?

-Muestra un desconocimento del sistema sanitario. Tú puedes abrir un hospital y hacer lo que quieras si cumples con los requisitos y tienes autorización de la Junta, pero la competencia de planificación y ordenación del sistema sanitario la tiene la Consejería. Si atiendes a un paciente, sus consecuencias diagnósticas, terapéuticas y de procedimientos las tienen que asumir ese hospital o el paciente. No se le puede dar tampoco una lista de medicamentos o intentar que el médico de familia la convierta en recetas. Pascual trabajó bien cuando tenía concertado el Blanca Paloma, pero si adoptas la actitud que ahora tiene en Lepe, debe asumir esas consecuencias y no dejar a los pacientes a la puerta de un hospital público. Lo de Ayamonte no lo entiendo. No sé si el alcalde se ha querido hacer una foto política, pero lo que ha demostrado es un desconocimiento del sistema sanitario y de la complejidad legal de lo que está haciendo Pascual con ofrecer Urgencias gratis.

-¿Cómo están ustedes abordando este tema?

-Les presentamos un primer requerimiento y no reaccionaron. Les hemos enviado un segundo después de haber hecho las inspecciones pertinentes. Estamos a la espera de que ellos hagan sus alegaciones y nuestro abogado las valorará. Actuaremos en lo que consideremos dentro de la ley.

-Durante estos últimos años, las consultas privadas han crecido mucho en Huelva.

-Mi opinión personal es que cuando se produjo la crisis del ladrillo, las grandes multinacionales y grupos de riesgo hicieron un giro hacia los nichos de negocio. En el país hay sectores estratégicos que ningún Gobierno los va a dejar caer: sanidad, educación y dependencia. El sector económico giró el riesgo hacia la sanidad y eso aumentó la oferta. Es verdad que la gente es libre y puede tener su seguro, pues hay personas que valoran mucho la hostelería de los hospitales pero cuando hay un problema gordo, científico, que necesita calidad científica y técnica te vas a la pública. Además, la sanidad privada no ha tenido un incremento de actividad. En actos quirúrgicos se ha pasado de 10.510 en 2012 a 10.616 actuales. Solo ha aumentado en el capítulo de partos, pero también es cierto que la actividad pública ha crecido. Por ejemplo, hemos hecho 511.037 pruebas de imagen en 2016 y toda la actividad sigue en ascenso. Entonces uno se puede preguntar si la sanidad privada ocupa el hueco que deja la pública, pero los datos lo desmienten.

-Hay gente que cree que la apertura de los Chare condenará al Infanta. ¿Quizá el Complejo Hospitalario hubiera garantizado su supervivencia?

-Es verdad que el Infanta es un área que tendrá dos Chares de referencia que competirán, pues tendrán una cartera de servicios. Estamos planteando mantener el mismo modelo de gestión de modo que el Infanta forme parte del juego de su zona y eso significa que habrá especialidades y pruebas no se harán en los Chares y sí en el hospital. Además se está haciendo una gran apuesta con la ampliación de su bloque quirúrgico.

-¿Cómo ha vidido usted la existencia de la Plataforma Huelva, por una sanidad digna?

-La sanidad es un sector muy sensible en la población. La utilizacion política de la sanidad es perjudicial y algunos partidos han usado a profesionales sanitarios para movilizar ese malestar que puede tener la gente. A Huelva no le viene bien, por ejemplo, decir que la mortalidad infantil es la más alta de España porque no es verdad.

-Pero no se puede negar que miles de personas se han manifestado.

-Si uno piensa quién está detrás de este movimiento se dará cuenta de que no es tan inocente. También hay gente de buena fe porque cree que manifestándose se mejora el sistema. He de apuntar que nosotros ya teníamos una acción estratégica previa para determinadas acciones de mejora.

-El día 10 hay convocada una manifestación en Sevilla a la que irá gente de Huelva, ¿cree que está justificada?

-La gente es libre de manifestarse y presionar a los gobiernos para que tomen acciones, pero creo que ahora mismo vivimos un momento muy interesante en el que hemos asistido a un vuelco y no lo veo justificado, pero insisto en que habrá gente biempensante allí, aunque también habrá un fuerte trasfondo político.