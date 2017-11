'Por una sanidad digna' llevará a juicio la 'amnistía' a los pacientes

La Asociación Huelva, por una sanidad digna tiene la intención de denunciar por vía judicial lo que a su entender ha sido la manipulación de las listas de espera llevada a cabo por el ya extinto Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH) y que tuvo su exponente más crudo en la amnistía que se propuso para los pacientes de Cardiología que no reclamaran sus consultas: no serían tomados en cuenta, es decir, se les eliminaría de la lista, según se instaba en un documento interno del Juan Ramón Jiménez dirigido al personal del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

La presidenta de la asociación, Paloma Hergueta, presentó ayer la que será la quinta manifestación que esta plataforma celebrará en la capital en un año. Precisamente, la que tendrá lugar el día 26 prácticamente coincide con la primera que se celebró hace un año.

200Millones de euros. Esa es la 'deuda histórica' del SAS con la provincia según la asociación

Hergueta se mostró confiada en que, una vez más, la convocatoria tendrá una respuesta contundente como en las ocasiones anteriores. Para ello, también se contará con la presencia de miembros de otras plataformas similares de otras provincias andaluzas.

La presidenta de Huelva, por una sanidad digna hizo un balance de este año reivindicativo. En términos económicos, la asociación estima que la Administración debe invertir 200 millones de euros para que Huelva se sitúe al mismo nivel que el resto de las provincias andaluzas. Según sus estudios, el SAS solo ha invertido en mejoras en este año, 9 millones de euros. En esos 200 millones hay que incluir el materno-infantil, los chares -Huelva es la única provincia que no cuenta con estos centros de especialidades-, los centros de salud de Isla Chica, Gibraleón, Valverde, la rehabilitación del Infanta Elena y una mayor dotación de personal, entre otros aspectos. Por ello, Hergueta sostuvo que la Junta mantiene una "deuda histórica con Huelva que debería traducirse en una inversión anual de 20 millones". La inversión por persona en materia sanitaria en la provincia se queda en 900 euros anuales, muy lejos de los 1.100 de la media andaluza y los 1.300 de la media nacional.

Hergueta indicó que "en este año solo se ha satisfecho el 5% de nuestras demandas". Pero quizá lo que más preocupa a Huelva, por una sanidad digna es la situación de las listas de espera tanto para intervenciones como consultas "llegándose hasta dos años en algunas especialidades como Maxilofacial, Cirugía Vascular, Neurología o Reumatología". Para la asociación es evidente la vinculación entre las carencias que la provincia presenta en materia sanitaria con otros datos que señalan una menor esperanza de vida o una mortalidad más elevada que en otras provincias.

Para este colectivo ciudadano, muchas son las cosas que quedan por hacer. Para Paloma Hergueta no es de recibo que la provincia no cuente con una unidad de ictus, que haría descender la mortalidad y las discapacidades, una del dolor así como la escasez generalizada de especialistas: "De las 46 especialidades médicas, Huelva es deficitaria en todas" o el hecho de que no se cuente con la opción de angioplastia durante todos los días de la semana. Para Hergueta, el proceso de fusión ha tenido graves consecuencias en las listas de espera -el doble que la media andaluza- y en la pérdida tanto de camas hospitalarias como de efectivos sanitarios. En resumen, "aunque se han conseguido algunas mejoras en este último año el déficit sigue siendo muy importante pues algunas de las reivindicaciones vienen de 12 años atrás".

Desde un punto de vista institucional, la plataforma no entiende cómo el SAS mantiene a los mismos gestores que "han llevado a la Sanidad onubense a esta situación" y lamentó que la Administración haga oídos sordos a sus reivindicaciones,. Citó asimismo, que "a la asociación se le ha excluido del consejo de salud del Juan Ramón Jiménez" y aunque "la gerente del SAS admitió una petición de reunión con nosotros, ésta debe celebrarse en Sevilla y no en Huelva aunque ella venga aquí con asiduidad para otros motivos".

Huelva, por una sanidad digna celebró ayer un mercadillo solidario en la sede que la Caja Rural del Sur tiene en la calle Mora Claros. El propósito ha sido recaudar fondos con destino a las demandas judiciales que la asociación quiere llevar a cabo por las listas de espera y por lo que considera el incumplimiento, por parte de la Junta de Andalucía, respecto a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que obligó a la reversión de la fusión hospitalaria en Huelva.