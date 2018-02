"La sanidad española no le presta tiempo al médico que quiere investigar"

-¿cómo es ser un médico en ejercicio e investigador al mismo tiempo?

-La situación de la sanidad en España no facilita dedicarse a la investigación. Lo primero es la asistencia, luego la docencia y por último la investigación. Para ésta uno tiene que sacar tiempo de su tiempo libre. En Estados Unidos, es progresivo el tiempo que se dedica a cada una de esas tres partes. Aquí no existe nada de eso. Yo ahora estoy al 40% de mi tiempo en la asistencia y el resto en docencia como jefe de Estudios, pero para la investigación no me dan nada de tiempo.

-¿Para cuándo habrá resultados sobre su trabajo sobre el diagnóstico precoz de cáncer?

-La investigación va mucho más lenta de lo que quieren los pacientes porque hay muchas trabas que hay que afrontar, por ejemplo el tiempo que puede dedicarse a ella. Yo sé lo que habría que hacer pero no puedo dedicarle el tiempo necesario. La UHU tiene más tiempo pero aun así, de plazos no puedo hablar. Es cierto que cada vez lo tenemos más cerca pero hablando de un diagnóstico precoz, creo que en dos o tres años se podría haber avanzado bastante.

-¿Aparte de la detección precoz, el uso de biomarcadores puede tener otra aplicación respecto al cáncer de pulmón?

-Otro proyecto que quiero diseñar en marzo es utilizar la metabolómica para ver cómo varían los metabolitos antes del tratamiento y después del tratamiento. Ese tratamiento es la cirugía en un primer estadio, o si no la quimioterapia o la radioterapia o las dos juntas. Quiero ver cómo varía la situación y hacer un seguimiento a tres años para ver si a través de las metabolómica se pueden detectar precozmente las recidivas que puedan surgir en el paciente.