'Por una sanidad digna' pide al gerente del hospital que dimita

La plataforma Huelva, por una sanidad justa pidió ayer la dimisión del director-gerente del Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH), Antonio León, que asumió el cargo a principios de noviembre del año pasado.

En una Carta Abierta al Sr. Gerente del ¿CHUH?, la plataforma entiende que su permanencia en el cargo es insostenible al considerar que se encuentra en la misma situación de la gerente del Complejo Hospitalario de Granada que renunció a su cargo esta misma semana.

La plataforma recuerda que "usted pontificó lo buena que era la fusión"

La carta de la plataforma argumenta que "usted está en el mismo caso, ¿no cree? Tras la promesa de nuestra presidenta de derogar los procesos de fusión hospitalaria y tras el cese de dos de sus promotores es lo que toca", porque "es la tarea que se le encomendó, la que ha fracasado, habiendo sido cesados sus mentores". El escrito también hace referencia a "aquella carta que usted escribió en la prensa a los pocos meses de llegar a Huelva, pontificando lo buena que era la fusión, y que le delata".

La plataforma se detiene en describir lo que entiende que son razones por las que el director-gerente debe dar el paso de la dimisión: "Usted sigue teniendo el mismo equipo directivo que tenía su predecesor y los mismos cargos intermedios; los mismos que nos han llevado a este desastre, hasta a los que amnistiaron pacientes para reducir las listas de espera". "Usted lleva poco tiempo aquí, -añade la carta- pero eso no justifica su inacción que lo es ciertamente porque comparte sus objetivos e ideas".

Huelva, por una sanidad digna añade que "en los tres años que lleva en su superlaboratorio (¿o es de Roche?), habrá visto mucha sangre, pero en probetas de cristal, pero no la ha visto manar de la cara destrozada de un paciente ni ha tenido que explicar a la familia que la UVI móvil para el traslado va a llegar un "poquito tarde" (quizá demasiado), que es que está en Osuna; ni que su familiar ha tardado seis horas, porque no tenemos ambulancias disponibles para llegar del medio-hospital Infanta Elena hasta mi medio-Juan Ramón Jiménez, y que ese retraso puede tener consecuencias nefastas".

El argumento añade que "en los meses que lleva aquí sigue permitiendo que los servicios de Neurocirugía y de Neurología sigan separados y sin esa UVI móvil presente en todo momento. Y eso puede costar vidas humanas y secuelas a nuestros pacientes".

La plataforma asimismo, le recrimina haber realizado desde que asumiera en noviembre el cargo, no haber dejado de "hacer promesas vacías de contenido". En este capítulo hacen referencia a que el CHUH se convertiría en "un hospital de primer nivel, como el Reina Sofía de Córdoba" y "no ha mejorado nada desde su llegada". Además, la plataforma cuestiona la prometida UCI pediátrica: "¿Dónde esta el dinero para construirla y dotarla? ¿Dónde los profesionales? Si no los hay ni para atender a nuestros niños en los centros de salud". Asimismo le recrimina mantener "unas direcciones Médica y de Enfermería que han masacrado a nuestros profesionales haciéndoles trabajar en condiciones límite, sin importarles la calidad de los cuidados, insensibles a sus necesidades (¿tal vez por un puñado de euros?)". Tampoco está de acuerdo con Antonio León en que "no ha dejado de hablar a la prensa de planes de choque y de contratación de un personal que nadie ve por el hospital, mientras las listas de espera siguen aumentando".

Finalmente, la plataforma considera que el director-gerente "ha ninguneado a esta plataforma de 27.000 almas, que han salido a calle, en masa, en dos ocasiones mientras que se ha reunido con sindicatos que no tienen que ver con este movimiento, ¿o es que usted nos quiere mejorar, por fin, las condiciones laborales? y con plataformas con mínima representatividad ¿para hacerse la foto y dar imagen de negociador? ¡Ni siquiera ha cogido el teléfono para llamarnos!".

En otro momento, el colectivo que tiene como portavoz a Paloma Hergueta esgrime lo que, a su juicio, son escasos conocimientos que León ha tenido acerca de la situación sanitaria de la provincia: "Hay que pisar la calle, hay que conocer el estado en que se encuentra la Atención Primaria, las emergencias extrahospitalarias; hay que bajar a Urgencias a las 5 y media de la madrugada y ver cómo está aquello, con los residentes exhaustos y llorando de impotencia; hay que conocer la realidad de la flamante Maternidad y en qué condiciones trabaja el personal y paren las mujeres de Huelva; hay que conocer eso y mucho más y entonces, y solo entonces, empezar a reflexionar si de verdad dos medio-hospitales son suficientes para garantizar una atención digna a nuestros conciudadanos (no los suyos, por cierto). Y ya después, si eso, se escriben las cartas a los periódicos (que a usted, con su gabinete de prensa siempre les publican)".

La directora-gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López, presentó el jueves su dimisión. En una grabación, de Radio Granada, López fue rotunda: "He reconocido que a través del desarrollo del proceso de fusión se han cometido errores pero hay muchas cosas buenas que no deberíamos perder. Esos errores incluyen las deficiencias en las Urgencias, el acumulo en las listas de espera y la insuficiente comunicación con los profesionales para defender la fusión. He llegado a reconocer y lo admito que creía que había que devolver a Granada los dos hospitales completos, y lo sigo creyendo".