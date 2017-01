'Por una sanidad digna' alerta de lafalta de personal en la Sierra

La Plataforma Huelva, por una sanidad digna denunció ayer la situación de asistencia sanitaria en la que se encuentra la Sierra "en unos días en los que la población aumenta en buena parte de esas localidades.

Según señaló este colectivo en una nota, tan solo las localidades de Santa Ana y la Corte y Los Marines y Cortelazor, tenían ayer "su equipo habitual de un médico y un enfermero para los dos pueblos". En el resto de las poblaciones, según la plataforma, la falta de efectivos es más que notable incluida Aracena y sobre todo Higuera de la Sierra que comparte además, el médico con Corteconcepción y Puerto Moral. Huelva, por una sanidad digna se detuvo especialmente, en la situación de Higuera: "Siendo hoy un día tan señalado como el de su Cabalgata de Reyes si no la más, que Higuera de la Sierra, amanezca sin enfermera y con su único médico debiendo prestar atención en otros dos pueblos cercanos a la vez, es una muestra más de la precaria situación de la atención sanitaria en la Sierra de Huelva".

El colectivo argumenta que "en un día en el que la población de esa localidad se incrementa notablemente por la visita de multitud de turistas a disfrutar de esta cabalgata, en lugar de aumentarse los efectivos para prevenir las eventuales urgencias, lo que ocurre es que se quedan sin personal de enfermería, se disminuye a 1/3 la presencia del médico en el mismo, cuando además no cuentan ni con celador ni administrativo en el centro". "Gracias al Ayuntamiento, -prosigue la nota- que ha contratado a un médico, no quedarán descubiertas la posibles urgencias durante la cabalgata (tendrían si no que acudir a Aracena) y habrá ambulancias disponibles hoy -por la jornada de ayer jueves- , algo que no es habitual en esta localidad ni en la mayoría de los demás pueblos".

Para la plataforma, la situación que se vive en esta zona de la provincia provoca que "sus habitantes y su personal sanitario estén enfadados, desmoralizados, resignados y se arreglarán como pueden. Esto no se puede consentir ni un día más".