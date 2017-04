'Por una sanidad digna' pide Pediatría y Obstetricia en el Infanta Elena

La plataforma ciudadana Huelva, por una sanidad digna reivindica una correcta desfusión hospitalaria, que debe traducirse en dos centros hospitalarios con una completa cartera de servicios en la capital onubense. En este sentido, aboga porque el Infanta Elena sea un verdadero hospital comarcal y cuente con su área de Obstetricia y Pediatría al igual que el Juan Ramón Jiménez, ya que si no, se convertiría "en algo menos que un chare", apuntó la portavoz de la asociación, Julia Hergueta, que señaló que la Junta de Andalucía "no quiere gastarse los alrededor de 300.000 euros que costaría reconstruir los paritorios".

La asociación, con unos 2.000 socios, no entiende que las resoluciones judiciales y del Parlamento andaluz en contra de la fusión hospitalaria "no se hayan cumplido". Así lo manifestó Hergueta tras la reunión que mantuvo ayer por la mañana con partidos políticos con representación en las distintas administraciones locales, provinciales y andaluzas, un encuentro al que no asistió el PSOE.

La manifestación del domingo partirá de la plaza del Antiguo Estadio Colombino

En la reunión, el movimiento ciudadano Huelva, por una sanidad digna informó a los grupos políticos de la situación sanitaria de la provincia onubense y pidió a los responsables políticos "que luchen por Huelva", apoyen la manifestación que han convocado para este domingo y defiendan que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que se toman sobre la sanidad.

Huelva, por una sanidad dignaquiere compromisos por parte de los partidos políticos. La asociación considera que deben dimitir "todos los responsables de este desaguisado que es la sanidad onubense, empezando por el delegado territorial de Salud, Rafael López, y siguiendo por los directivos del complejo hospitalario y de los distintos distritos sanitarios", apuntó la portavoz.

La asociación solicita a los partidos políticos que exijan "que se cumplan las sentencias que anulan la orden de fusión", pero no que se paralice la fusión hospitalaria y se parta de la situación actual, "sino que ésta se revierta, que volvamos a tener dos hospitales completos" en la capital onubense, y que se respete "el derecho de la ciudadanía a tener representatividad" cuando se aborden desde las administraciones aspectos que tienen que ver con la sanidad pública.

Hergueta subrayó que el movimiento ciudadano Huelva, por una sanidad digna quiere para los onubenses "igualdad, en relación al resto de los andaluces, en recursos materiales y humanos". La portavoz de la asociación explicó que han preparado una propuesta de moción, que harán llegar a los distintos partidos políticos con representación en las administraciones públicas para que las lleven a los ayuntamientos, a la Diputación Provincial y al Parlamento andaluz.

La asociación ha convocado para el próximo domingo, 23 de abril, una nueva manifestación, la cuarta que se lleva a cabo. Reivindica que la desfusión sea un hecho y Huelva cuente con los dos hospitales de referencia, el Juan Ramón Jiménez y el Infanta Elena. La manifestación partirá a las 12:30 desde la plaza del Antiguo Estadio Colombino y finalizará en la céntrica plaza de las Monjas. "Si no luchamos por nuestra salud y la de nuestros familiares, no lo va a hacer nadie".

Hergueta, que confía que la convocatoria, al igual que las anteriores, sea un éxito, hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe.