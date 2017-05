Los sanchistas piden una reunión al aparato para buscar la integración

Aseguran que quieren buscar la unidad e integrarse en el partido y, para ello, han realizado los movimientos pertinentes. Los sanchistas han levantado el teléfono para pedir una reunión al aparato del PSOE onubense, aunque esta solicitud -hasta la fecha- no ha tenido respuesta. No obstante, están a la espera y el talante es "abierto". Así lo asegura la que fuera candidata a la Alcaldía de la capital, Manuela Parralo, y cabeza visible de la plataforma Militantes en Pie. La socialista volvió en cierto modo a la primera línea política hace seis meses, con motivo de la presentación de este colectivo.

Fue el 29 de noviembre del pasado año, con motivo del registro en la sede del partido del acta fundacional de la plataforma. Parralo reivindicó la celebración de un congreso extraordinario federal que le diera vía libre a unas primarias "imprescindibles y necesarias" para que el partido recobrara su liderazgo. La plataforma se constituyó en El Campillo -uno de los seis municipios en los que Sánchez ha ganado las primarias junto a Isla Cristina, Cala, Cortegana, Riotinto y Aljaraque- y contaba entonces con un centenar de militantes y simpatizantes del PSOE. Entonces no quisieron hacer públicos los nombres de sus integrantes y Parralo dijo que no se posicionaban respecto a ningún candidato.

Pero una vez que Sánchez dio el previsible paso de presentarse para ser secretario general, su apoyo fue explícito. Por ejemplo, le flanqueó en su mitin en la Orden. Al otro lado estaba María Luisa Faneca, a quien las quinielas sitúan en la ejecutiva de Sánchez. No en vano, la ex alcaldesa de Isla Cristina fue la única andaluza que aguantó a su lado aquel día en que Sánchez anunció su intención de promover un gobierno alternativo. Presentaron su dimisión 17 representantes de la dirección federal.

En estas primarias, la provincia ha sido la tercera a nivel nacional donde mayores apoyos de la militancia ha recibido Susana Díaz, pero esa ventaja, unida al apoyo en toda Andalucía, no ha bastado para que la presidenta de la Junta ganara a Sánchez. Ante estos resultados, los sanchistas de Huelva reclaman ahora su cuota de peso y la elección de delegados para el congreso federal de junio (el congreso provincial extraordinario en el que se votarán se celebrará este sábado) será importante.

"Desde luego, nuestra primera intención, y ya lo dijo Pedro cuando ganó, ha sido buscar la unidad. A raíz del resultado y de cómo Pedro quiere encauzar este proceso -porque este proceso hay que gestionarlo-, se ha intentado un acercamiento. Hemos cogido el teléfono, se ha llamado y estamos esperando", aseguró ayer la que también fuera vicepresidenta de la Diputación.

Parralo insistió en que "nuestra intención es la de sentarnos y llegar a un acuerdo en la proporcionalidad, además, que nos corresponda". En este sentido, precisó que no piden nada más. "Somos compañeros ante todo, si bien es cierto que a esta hora no ha habido respuesta a ese movimiento de acercamiento que hemos iniciado nosotros", reiteró.

Desde la plataforma en apoyo a Sánchez, Parralo valoró de forma "muy satisfactoria" el resultado de las primarias. Más aún si se tiene en cuenta que "esta aventura iniciada hace ocho meses" se ha desarrollado "sin ningún apoyo de la orgánica". Al respecto, apuntó que han estado solos y que poco a poco la gente se ha ido acercando e interesando.

En su opinión, la militancia estaba deseosa de expresarse y lo ha hecho con "rotundidad", "con conciencia" y "a conciencia". De este modo, las cosas están "claras". Además, cree que el resultado también es positivo porque el PSOE "estaba y sigue estando muy quebrado", por lo que "habrá que reconstruirlo, renovarlo y unificarlo". No obstante, advierte de que no se pueden cerrar las heridas en falso: "No quiero volver a referirme a ese fatídico día negro, al 1 de octubre, pero ese día sigue pesando en muchos de nosotros. Se ha visto claramente que la militancia estaba absolutamente en contra de esa abstención y cómo la orgánica del PSOE actuó en contra de la voluntad de la militancia. A partir de ahí hay un antes y un después".

Bajo su punto de vista, el partido del puño y la rosa estaba durmiendo, pero ese rojo ahora aparece con más fuerza que antes. Y supone, según argumentó, una nueva esperanza para mucha gente como ella, que "incluso siendo militante nos habíamos apartado absolutamente del partido porque éste tampoco estaba abierto".

Y eso es, según sostiene, lo que hace falta: apertura. Hasta ahora, en su opinión, no se han convocado nada más que las reuniones preceptivas -las ordinarias- y la sensación era "como de miedo a que la gente se expresase". Sin embargo, recordó que estamos en otra época. "Ya pasó la Transición y los años 70. Ahora la sociedad es distinta, se relaciona de manera diferente y creo que la gente espera que el PSOE capte las necesidades actuales", concluyó.