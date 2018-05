¿Cómo saber si estás en el fichero de ASNEF?

Esta situación te puede resultar familiar: quiero comprarme un smartphone o un televisor, me voy al banco a pedir un pequeño préstamo y me lo deniegan. ¿Por qué motivo? Me cuentan algo sobre un fichero con ASNEF que lista a todos los moroso de España. ¿Pero cómo ha acabado mi nombre ahí? Le pregunto a mi banco pero no me fa la información y por más que le digo que no tengo deudas, se me cierran las puertas del crédito.

Entonces estamos un poco confusos. ¿Podemos obtener financiación a pesar de aparecer en este listado? ¿Qué debemos hacer para salir de él?

Las buenas noticias es que sí puedes obtener financiación incluso si apareces en este listado. Por suerte, dejando de banda la banca tradicional, existen varios comparadores online que te permiten financiarte a pesar de que estés anotado en el listado de impagos. Matchbanker, es un comparador online que te ayuda a encontrar el préstamo que se adapta a tus necesidades, incluso préstamos con ASNEF. Nacido en Dinamarca, en pocos años se ha extendido hacia sus vecinos, estando ya presente en Noruega, Suecia y Finlandia. Allí ha tenido una exitosa recibida pues una de las cosas que valoran los nórdicos, es la responsabilidad y la transparencia que la compañía brinda a sus consumidores.

¿Qué hacer? Primero debes rellenar un formulario con tu información personal y en breve, recibirás una respuesta acerca de la aprobación de tu préstamo. Para estas entidades, lo importante es que puedas demostrar que tienes solvencia para devolver el préstamo. Por ejemplo, una nómina es un justificante de tus ingresos mensuales y, seguramente, estas entidades online no prestarán mucha importancia al hecho que estés listado en ASNEF. Pero ¡ojo!, debes tener en cuenta que puedes llegar a pagar tasas de interés elevadas debido al riesgo de impago que la entidad está asumiendo.

¿Cómo puedo salir de este fichero?

Primero de todo, debes pagar la deuda, una vez hecho, la empresa debe borrar tus datos de ASNEF de inmediato. Cuando estés eliminado, será como si nunca hubieses estado registrado.

En el caso que no estés de acuerdo con la deuda, tienes la opción de reclamar; primero debes dirigirte a la empresa en cuestión; si esto no funciona, el siguiente paso es interponer una reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Por último, si lo demás no da resultado, puedes presentar reclamación ante el servicio de arbitraje de consumo de tu comunidad autónoma.

Segundo paso es ejercer los derecho ARCO (Acceso a saber qué datos están en tratamiento, Rectificación de los datos erróneos, Cancelación de datos del fichero y, por último, Oposición a que tus datos aparezcan en el listado).

Otros condiciones para salir del fichero pueden ser también que la deuda haya prescrito pues su antigüedad es superior a 6 años; que en su momento no se notificase por escrito; que puedas demostrar que la deuda no es real o no se pueda demostrar y, por último, que alguien haya suplantado tu identidad.