Los retrasos de 6 trenes por averías afectan a 808 usuarios en menos de una semana

El panorama ferroviario de Huelva parece haber llegado a un punto de no retorno. Las ya conocidas deficiencias del servicio que Renfe presta a la provincia en su conexión con Madrid, con una frecuencia de trenes insuficiente y una duración excesiva por las irregularidades del trazado (especialmente en el trayecto entre Huelva y Sevilla, que se cubre, si no hay retrasos, en hora y media ) no sólo afecta a los usuarios o dificulta la llegada a la capital onubense en tren, sino que hace que el destino sea poco competitivo y, además, ofrece una imagen de Huelva que usuarios y empresarios tildan de "tercermundista".

En menos de una semana (desde el pasado viernes hasta ayer) los retrasos de seis trenes por distintas averías afectaron, según datos aportados por Renfe, a un total de 808 usuarios que tenían como origen o destino Huelva, una ciudad con las miras puestas en la Alta Velocidad y en la que no funcionan los ferrocarriles más elementales.

Esta realidad que desde hace años sufre la provincia y que acentúa sus insufribles carencias en comunicaciones volvió a constatarse ayer, cuando los 130 pasajeros del Alvia Huelva-Madrid que iban a salir de la Estación de Sevilla a las 08:00 de la mañana tuvieron que ser trasladados en autobús por carretera hasta la capital hispalense.

Según explicaron desde Renfe, el motivo fue una avería provocada por un tren de mercancías que arrolló una catenaria (unos 200 metros de cable sustentador cayeron al suelo). Este incidente conllevó la interrupción del tráfico ferroviario desde las 06:00 a las 15:44 entre San Juan del Puerto y la capital onubense.

Ante esta situación, de los 130 viajeros del Alvia, 46 fueron transbordados en el AVE que salió de Sevilla a las 9:45. Llegaron a Madrid con 40 minutos de retraso. Los 80 pasajeros restantes fueron transbordados en el AVE de las 10:45 y arribaron a su destino con una hora y media de demora. Esto provocó que muchos de ellos perdiesen los compromisos -laborales o personales- que tenían previstos y la indignación de algunos de estos usuarios afectados quedó patente en las redes sociales, donde se quejaron, una vez más, de los problemas en las conexiones con Madrid y de la imagen que el administrador de infraestructuras ferroviarias ofrece de Huelva.

En el tren viajaban algunos empresarios que iban a vender las bondades de Huelva en Madrid, toda vez que a las 20:00 participaban en una acción planteada desde el sector hotelero al Patronato de Turismo en el plan de acción de 2017 y que se convenió con Turismo Andaluz para promocionar a la provincia como destino de congresos. Así lo señaló el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, quien precisó que ocho establecimientos hoteleros participaron en esta iniciativa.

A su juicio, más allá del partido que gobierne, el problema de las infraestructuras es "una cuestión de estado de la provincia" y, además, en un segmento como el de congresos, éstas son esenciales, ya que "una persona que tarda más de un día en llegar a un evento de este tipo lo descarta por naturaleza".

Barba lamentó que, a pesar de los esfuerzos que se realizan desde el sector profesional, del trabajo para promocionar el destino y de la apuesta por abrir mercados en nuevos segmentos, al final Huelva siempre tiene la espada de Damocles encima por las condiciones de accesibilidad. Y es que, debido a ese déficit, "nos cunde menos el trabajo". En este sentido, destacó que "si en este partido tuviéramos las mismas condiciones de juego que otros destinos, nos saldríamos del mapa".

"Es un desastre y creo que hasta aquí hemos llegado. Al margen de las molestias que podamos tener como usuarios, visto desde fuera, la imagen que se da de Huelva es nefasta y lastra la toma de decisiones de mucha gente para ir al destino. Hace que no seamos atractivos", manifestó.

Pero la del Alvia a Madrid no fue la única incidencia del día de ayer, toda vez que la avería afectó también a otros dos trenes: el Media Distancia (MD) Huelva-Sevilla, con salida a las 6:55; y el MD Sevilla-Huelva, con salida a las 10:00. En ambos casos el servicio se realizó por carretera de origen a destino. Desde Renfe dijeron no disponer de la hora exacta de llegada, si bien precisaron que a todos los usuarios (120 entre los dos trenes) les corresponde indemnización.

En cuanto al número total de reclamaciones presentadas en la jornada de ayer y si se devuelve el importe, fuentes de la operadora aseguraron no disponer tampoco de cifras, toda vez que las reclamaciones para la devolución del importe correspondiente se han de realizar a partir de hoy, en los siguientes 60 días, en cualquier estación y también a través de la web conservando siempre el billete correspondiente al viaje.

En los últimos días otros tres trenes Alvia Madrid-Huelva se han visto afectados por diversas averías. Así, el tren de las 18:00 del pasado lunes, en que viajaron 164 personas, llegó a la capital onubense con 23 minutos de retraso "por avería mecánica resuelta en la marcha". Además, el de las 18:00 del miércoles, con 182 pasajeros, llegó con 22 minutos de retraso "por avería en la infraestructura". Esta misma causa provocó que el Alvia de las 09:45 del pasado viernes llegase a Huelva con 15 minutos de demora. En este tren había 212 usuarios.