El reto de 2017: la conciencia industrial

Seguridad jurídica, conciencia social de la importancia de la industria y desarrollo planificado para evitar burbujas como en años pasados. Son las líneas maestras para lograr un año de crecimiento económico en la provincia. Bien es cierto que el primer objetivo es crear empleo para evitar que el lastre del paro ralentice la maquinaria económica, porque sin más trabajo no hay recuperación por mucho que los índices macroeconómicos sean positivos. Parece que se empieza con buen pie después de lograr unas cotas que no se veían en la provincia desde hacía siete años una vez que 2017 ha comenzado con más de 5.000 parados menos que el año anterior. El objetivo es seguir por ese camino. ¿Cómo? Con un turismo en auge pero aún dependiente de una temporalidad extrema, una agricultura también muy estacional, aunque cada vez más fuerte y que aporta el 31% de la afiliación a la Seguridad Social, y una construcción que aún se está recuperando del fuerte varapalo de la crisis (sólo representa al 5% de los trabajadores, frente a los servicios, donde recae el mayor peso con el 66,50%), las miradas apuntan a la industria, que además es el sector que en Huelva garantiza el empleo estable y el que aporta un crecimiento constante, ya que representa más del 21% del PIB provincial, cuando en Andalucía supone el 12,90% y en España el 17,25%.

Más información Ponce reclama la reactivación de la Institución Ferial

Ante esta radiografía, el presidente de la Federación de Empresarios de Huelva (FOE), José Luis García-Palacios, tiene claro que hay dos sectores tractores en economía provincial, como son la agricultura y la industria, que "funcionan bien", pero para que crezcan hace falta una "mayor conciencia" y unas normas proclives para su futuro y para que sigan aportando empleo estable. Se refiere, por ejemplo, a los elevados costes sociales que soportan las empresas, hasta un 30% superior al de nuestros socios europeos, así como los costes energéticos "también muy superiores", que "lastran la competitividad", especialmente en las empresas industriales. De ahí que aunque la industria de Huelva sea "muy avanzada", la "competitividad se queda en el camino" y con ella, la provincia se sitúa en "el furgón de cola". El cambio de posición depende, pues, de la creación de mayor seguridad jurídica y la implantación de una legislación ambiental y urbanística "que favorezcan el desarrollo".

La otra fuerza tractora de la economía llega de la mano de la agricultura y cuenta con una salud "notable" que quiere mantener en el tiempo. Para ello se mira a un crecimiento de los frutos rojos y García-Palacios sabe que ha de ser "controlado y planificado". El presidente de los empresarios aboga por mirar a diez años vista para "no cometer errores pasados en otros sectores".

Cada vez tiene mayor presencia y aunque aún no termina de despegar, el turismo es uno de los campos con mayor potencial de crecimiento para la onubenses. Huelva busca su singularidad, poner en valor sus numerosos recursos, así como los mecanismos para desarrollarlos de forma racional y sostenible. Y más este año, en el que Huelva ejerce como Capital Gastronómica. Los servicios tiran de la afiliación en la provincia (con más del 56%) y en eso mucho tiene que ver el turismo, que comienza el año con el reto de "crecer en coordinación". La patronal entiende que hay que avanzar desde una perspectiva global (naturaleza, gastronomía, sol y playa, deporte, etcétera) y aprovechar el impulso de la capitalidad y de la celebración del 525 aniversario para poner a Huelva en el "plano mundial". Y todo, con el objetivo de captar más turistas, pero "con el máximo nivel" para evitar un turismo de masas y abogar por uno selecto (no selectivo).

La construcción sigue en el repunte que no comenzó hasta hace año y medio porque "ha habido que hacer una digestión de lo que no pudimos digerir en 2008". Como tampoco se digiere que Huelva siga siendo la provincia de las "comunicaciones imposibles", de las infraestructuras que nunca llegan. Para cambiar el rumbo, la patronal entiende que debe ser la sociedad civil la que "empuje" al desarrollo y deje "la indolencia y el conformismo que no hace sino frenar la economía".

Con todo, los empresarios son optimistas porque entienden que tras el cierre de 2016 con gobierno después de casi un año en blanco, se gana en "seguridad legislativa" y "se elimina esa incertidumbre que hemos sufrido durante once meses". Eso es positivo, aunque el inicio de este nuevo año toma sabor amargo con el "afán recaudatorio" que el Gobierno ha demostrado con la subida del Impuesto de Sociedades, así como de impuestos especiales. El presidente de los empresarios está convencido de que con ello "no mejora la competitividad de las empresas y puede ser la puntilla directa para muchas pymes y autónomos". De ahí que una de las primeras tareas pase por una "reflexión" para evitar consecuencias "letales" en el tejido empresarial y la economía de la provincia.