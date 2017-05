La retirada de amianto se hará este verano en nueve centros docentes

Nueve centros docentes de la provincia serán sometidos a un proceso de desamiantado dentro del objetivo de la Consejería de Educación de prescindir de este material muy utilizado en la construcción en tiempos pasados. De este modo, la Consejería a través de la Agencia Pública Pública de Educación (APAE) pondrá en marcha durante los meses de julio y agosto, la segunda fase de desamiantado que afectará a los siguientes centrodocentes: el Instituto La Alborá de Alosno y los colegios José Nogales de Aracena, Padre Jesús de Ayamonte, Juan Ramón Jiménez de Cartaya, Arias Montano de Huelva, Reina María Cristina de Isla Cristina, Virgen de Montemayor de Moguer, así como Fray Claudio y Triana de Trigueros.

Pero con la actuación que se llevará a cabo en época estival no acabará el proyecto en la provincia ya que hay prevista una tercera fase en la que se incluyen los centros: Colegios Galdames de Ayamonte y Juan Ramón Jiménez de Cartaya, así como los institutos, Padre José Miravent de Isla Cristina y El Sur de Lepe. Para finalizar el proyecto, se contempla una última fase donde la retirada de fibrocemento se efectuará en el marco de una serie de reformas integrales previstas de la capital y la provincia en varios centros.

La medida cuenta con un presupuesto global de más de 700.000 euros y las actuaciones se llevan a cabo en periodos no lectivos para no afectar al desarrollo de la actividad docente. Se centra en la retirada de cubiertas con fibrocemento y su sustitución por otras nuevas libres de este material y con mejores prestaciones de aislamiento. Entre los elementos afectados con componentes de amianto, se encuentran depósitos, bajantes o jardineras y afectan fundamentalmente a almacenes, casas de conserje y gimnasios. El plazo y los recursos asignados a cada intervención dependen de la conservación y vida útil del material evaluado, de su dimensión, de su mayor o menor accesibilidad y de si requiere o no material de reposición.