La responsabilidad social de las creencias

Pongan ahora ejemplos de sus propias creencias, porque como dice con mucha gracia mi amiga y colega Gloria Fontán, somos verdaderos sacos de ellas: "Es difícil encontrar trabajo después de los 40", "si una pareja no discute no se quiere", "los hermanos mayores tienen más responsabilidad que los pequeños", "hablar bien de uno mismo es orgullo", "vivir en pareja coarta la libertad", "las parejas sin hijos están incompletas"…

Esto que parece banal no lo es tanto. Deja claro lo enriquecedor que es escuchar otras opiniones, viajar y conocer otras culturas. Y también evidencia algunas características de las creencias: no son innatas sino que las aprendemos; son un ejercicio intelectual que podemos cambiar; y la fuerza de la creencia radica en si es más o menos compartida. Piénsenlo de nuevo.

En mi casa, el queso se corta en triángulos, de toda la vida. Pero una vez la madre de un amigo que nos invitaba a comer me llamó la atención mientras ayudaba en la cocina porque el queso no se corta en triángulos, se corta en dados. Así de categórico fue el comentario. Varias personas que estaban en la cocina confirmaron que el queso se degusta mejor en dados, y sólo una reconoció tener la misma creencia que yo. Lo corté en dados, por supuesto, pero el resultado más valioso fue que puse en duda mi creencia, y ahora decido, antes de cortar el queso, cómo quiero o procede hacerlo. Hasta ese día, simplemente lo cortaba en triángulos.

Un caso práctico

Recientemente he tenido un bonito reto profesional. Un cliente me pedía una acción vivencial de motivación y automotivación que pusiera el foco en el asociacionismo. Tenía por tanto que diseñar una sesión dinámica con argumentos y actividades que provocaran tomar conciencia de la fuerza de la asociación en los participantes. Y quería hacerlo desde la inteligencia emocional, que al fin y al cabo es la base de todo lo que trabajo. Por eso no tuve dudas y me centré en las creencias, muy especialmente en el extraordinario poder de las creencias compartidas para mejorar los resultados. La sesión empezó con sorpresa y cierta incredulidad. ¿Qué venía a contar en una asociación de profesionales sobre creencias propias o compartidas y sobre los sentimientos que eso genera? Finalmente en las dinámicas de sala la mayoría fue consciente de que sus propias conductas, primero individuales y luego en grupo, estaban condicionadas por sus creencias, y por tanto el resultado de las acciones también. ¿Se imaginan la fuerza que puede llegar a tener cualquier colectivo u organización que se mantenga abierto al cambio en la evolución de las creencias compartidas y que fomente el sentimiento colectivo como cemento de la poderosa unión de sus miembros? Pues eso también es Responsabilidad Social.