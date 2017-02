1.256 renuncias en tres años

Si hace unos años recibir una herencia se consideraba un privilegio hoy se ha convertido en una pesada losa para muchas personas, que deciden renunciar a ella. El año pasado, los onubenses repudiaron 408 herencias, según los datos facilitados por el Colegio Notarial de Andalucía. En el último trienio la cifra asciende a 1.256. Huelva se convierte así en una de las cuatro provincias andaluzas donde bajó la cifra de renuncias a herencias el pasado año, ya que en 2015 se registraron 428, lo que supone un descenso del 4,67%. De hecho, fue la segunda donde más bajó este dato, superada sólo por Granada, donde se redujo un 5,96%.

Pese a que el dato del pasado año haya sido algo más positivo, lo cierto es que la renuncia a herencias en Huelva no ha dejado de crecer desde el inicio de la crisis económica, especialmente a partir de 2011. En el año 2007 sólo se registraban en Huelva 67 repudiaciones, lo que supone que en los últimos diez años se ha experimentado un espectacular crecimiento de este tipo de decisiones, concretamente del 508%.

En los últimos años ha aumentado el número de fallecidos con deudas en su patrimonio

Entre las causas para este fuerte incremento están la falta de liquidez para pagar la deuda contraída por el causante (fallecido) y también el alto impuesto de Sucesiones fijado por la Junta de Andalucía, que ha obligado a muchos ciudadanos a desprenderse del legado recibido por un familiar al no poder hacer frente a la cantidad que tiene que abonar debido a este tributo.

El dato en Huelva fue creciendo progresivamente desde el año 2007, aunque al principio de forma más moderada, hasta que en 2011 se alcanzaban ya las 197. En los siguientes años también continuó creciendo el número de renuncias a herencias recogido por el Colegio Notarial de Andalucía. 2015 fue el año en el que se registraron más decisiones de este tipo, con un total de 428.

Para el Decano del Colegio Notarial de Andalucía, José Luis Lledó, que la cifra baje en 20 personas es "casi anecdótico", sobre todo porque el incremento en los últimos años sí ha sido notable. Según detalló, existen tres tipos de renuncia. La primera es la de aquella persona que decide no aceptar la herencia porque ésta es la que se llama "dañosa", es decir, tiene deudas y por eso el heredero decide no aceptarla porque "no le merece la pena los gastos para lo que va a recibir".

Lledó explicó que, con el estallido de la crisis económica, este tipo de casos creció exponencialmente. "Antes, en el patrimonio que quedaba cuando una persona fallecía había bastante más neto, pero ahora hay mucha gente que muere a una edad longeva pero tiene una hipoteca o deudas, y entonces el heredero renuncia".

Una herencia supone asumir tanto el activo (bienes) como el pasivo (deudas). Llegados a este punto, el Código Civil establece dos formas a la hora de aceptar un legado: la pura o a beneficio de inventario. La primera de ellas es la más común. Se trata de recibir una herencia con sus bienes y deudas. El heredero hará frente al pasivo no sólo con el patrimonio recibido, sino con el suyo propio. La segunda fórmula consiste en saldar con el activo heredado las cuentas pendientes con los deudores y los legatarios, es decir, aquellas personas o entidades que sin ser herederos reciban algún bien. Una vez liquidado el pasivo es cuando se recibe el patrimonio, que, en tales circunstancias, puede quedar bastante mermado o nulo. Se opta menos por la segunda fórmula al resultar un proceso más largo.

El segundo caso es el relacionado con el impuesto de Sucesiones establecido por la Junta de Andalucía. De este tributo están exentos los hijos que reciban un patrimonio cuyo valor no supere los 250.000 euros. Hasta el año pasado esta cifra estaba fijada en 175.000 euros, algo que hacía desistir a muchos ciudadanos de un legado. El nuevo mínimo se fijó en virtud al pacto alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos. El acuerdo incluye otra novedad: el impuesto se gravará de forma progresiva hasta los 350.000 euros, por lo que las herencias millonarias serán las más afectadas. Se prevé que en 2017 se produzca una caída de las renuncias por esta causa, a consecuencia del nuevo mínimo.

Pese a todo, en muchos casos la herencia supera esa cantidad, sobre todo porque suele haber inmuebles, y toca pagar. Lledó explica que en las herencias de padres a hijos pasa muy poco, pero que si se aplica a otros familiares el porcentaje a pagar sube y "entonces a esa persona no le merece la pena meterse en esos gastos o no tiene dinero suficiente para afrontarlos". Sobre todo porque, según precisó, en el caso de los inmuebles el valor lo fija la Administración andaluza multiplicando el valor catastral por un coeficiente, lo que provoca que, por lo general, el valor final sea bastante superior al de mercado.

Si finalmente se supera el mínimo exento, el heredero tendrá que contribuir a las arcas públicas con un porcentaje sobre el patrimonio que oscila entre el 7,65 y el 36,5% del valor calculado, una cifra mucho mayor en el caso de que los beneficiarios no sean familia del causante.

"Si la persona que hereda no tiene liquidez para pagar tiene que hacer efectivos los bienes, pero si no tiene venta posible o el valor es inferior ¿qué hace?", se preguntó el Decano del Colegio Notarial Andaluz. Lledó también especificó que Hacienda no admite pagos en especie, salvo que sean bienes que estén catalogados -como, por ejemplo, obras de arte-. A su juicio, debería estudiarse la posibilidad de que "si una persona no tiene dinero pero recibe bienes en la herencia, pues al igual que se ha aprobado la dación en pago de la vivienda, se aplique aquí algo similar".

Existe un tercer caso de renuncia, según explicó este notario. Un hombre va a recibir una herencia de 750.000 euros y tiene tres hijos. Él decide renunciar y, si los hijos le sustituyen a él en función del testamento o de la declaración de herederos, no tendrían que pagar el impuesto, ya que al dividirse el valor de lo recibido entre tres no superarían el tope de 250.000 euros estipulado. Según explicó Lledó, muchas personas también optan por esta posibilidad para así no tener que hacer frente al tributo.