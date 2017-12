Las rencillas pendientes

A pesar del tono conciliador del Pleno de ayer, hay desavenencias que ni la Navidad arregla. Es el caso del enfrentamiento que mantienen los concejales no adscritos y la portavoz de C's (el que antes era su grupo) o la actitud que mantiene el representante de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, con estos dos concejales, a quienes no considera como tal.

En el primer caso, por ejemplo, se evidenció que la distancia es insalvable al hilo de la presentación, por parte de María Martín, de una propuesta que incidía en la necesidad de que, más allá de que el PSOE dé cuenta de las mociones aprobadas en las juntas de portavoces, el portal de Transparencia incluya estas aportaciones, ya que aunque figuran en las actas de los plenos, estos documentos son extensos y requieren una búsqueda que, a su juicio, debe ser muy exhaustiva.

Tanto Ruperto Gallardo como Enrique Figueroa consideraron "innecesaria" la moción, mientras que la edil del PSOE María José Pulido defendió la facilidad que otorgan las grabaciones de los plenos y las actas colgadas en la web.

La portavoz de la formación naranja, que dijo no entender qué problema tiene el equipo de gobierno para dar cuenta en el portal de las mociones aprobadas (toda vez que los socialistas afirman que el 75% de estas propuestas aprobadas se ejecutan), aseguró que ya contaba con el voto en contra de sus ex compañeros. Es más, reprochó "el juego que en estos dos años y medio" mantienen, a su juicio, con el equipo de gobierno. "Esto perjudica a Huelva", valoró. Y es que, al ausentarse por enfermedad la popular Carmen Sacristán, no fueron suficientes los doce votos que le otorgaron PP, IU, Mesa de la Ría y Participa y hubo un empate a trece. El voto de calidad del alcalde hizo que la iniciativa se truncara.

En este punto, Gabriel Cruz le espetó a Martín que la transparencia no dependía de ella ni de nadie, ya que son organismos independientes los que deciden si una administración tiene sus puertas abiertas o no. Así, recordó que el índice de la organización Transparencia Internacional España da un sobresaliente al Ayuntamiento.

Tras mostrarse orgulloso ante este hecho, el regidor aseguró a la portavoz de Ciudadanos que "unas veces se gana y otras se pierde", así como que "cada uno tiene su derecho a posicionarse sin que se le eche nada en cara". Este es, en sus palabras, "el juego de la democracia". Pero también aludió al lapsus que en el debate de una moción anterior tuvo Martín al referirse a los 150 millones de la Edusi en lugar de los 50. Esto provocó las sonoras carcajadas de los no adscritos. Por cierto, Figueroa tuvo un patinazo cuando pidió al Ayuntamiento que negocie con el Obispado la cesión del Stella Maris a la ciudad de Huelva. Y es que el inmueble es de la Junta desde hace dos décadas.

En cualquier caso, Martín intervino en los ruegos finales para pedir que el desliz económico no fuera objeto de mofa. Pero estas cosas, según aseguró Cruz, se dicen "desde el cariño".