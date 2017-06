Ocho referentes en su tierra

Treinta finalistas y sólo seis vencedores para alcanzar la gloria. Los lectores de Huelva Información ya han hablado y han decidido quiénes son sus Onubenses del Año, sus predilectos para hacerse con la máxima distinción en la vigésimo novena edición del prestigioso certamen: Sociedad Cooperativa Andaluza San Bartolomé Olibeas (Economía y Empresa), Antonio Cazorla González (Arte y Cultura), las Cruces de Bonares (Tradiciones Populares), Ernesto Bayo, El Bocina (Deportes), Juan Gil Zamora (Solidaridad y Valores Humanos) y la docente Marisa Fernández Serrat (Educación).

A los seis elegidos se suma el precursor en el campo y motor del sistema financiero José Luis García Palacios, a quien el jurado ha otorgado por unanimidad su galardón especial, el Onubense del Año de Honor. Además, el Infoca se ha hecho valedor de una Mención Especial como homenaje a su labor diaria y al titánico trabajo y valía que ha dejado patente en su lucha contra el devastador incendio de Moguer.

Los lectores de este diario han emitido, durante el mes que ha permanecido abierto el plazo para elegir a sus favoritos -entre el 31 de mayo y el 28 de junio-, un total de 138.560 votos: 87.920 en papel y 50.640 a través de la web. Así, han podido hacerlo a través de los cupones que aparecían a diario en la edición impresa (que equivalían a diez votos cada uno) y a través de www.huelvainformacion.es.

La categoría que ha aglutinado el mayor volumen de votos es la de Economía y Empresa, con 33.091 en total, lo que representa el 23,8% del global inventariado. Aquí competían por el galardón la Aiqbe, Geotexan SA., Quesos Doñana, la DO Jamón de Huelva y la SCA Del Campo San Bartolomé Olibeas. Esta última, que se ha llevado el premio, ha concentrado 14.683 votos, el 44,3%.

El apartado de Educación es el segundo con mayor participación, con un global de 32.417 votos (23,3%). Aquí se disputaban el galardón Luis Alberto Anes Palacios, Mar Gallego Durán, Paula Martínez Rodríguez, el Colegio La Hispanidad y Marisa Fernández Serrat, quien ha concentrado el 50,6% de los apoyos (16.426 votos).

La tercera modalidad más disputada ha sido la de Arte y Cultura, en la que ha resultado ganador Antonio Cazorla (12.025 votos, el 47,9% de los 25.096 recontados). En ella participaban como nominados, además, la Asociación de Amigos de Luis Felipe, José Castilla Vázquez, Platalea y Francisco Gutiérrez Fernández.

Le sigue en volumen de apoyos, con 22.426 votos (16,1%), la categoría de Solidaridad y Valores Humanos, en la que se ha alzado como Onubense del Año Juan Gil Zamora, con 8.786 votos (39,1%). Sus competidores eran Feafes-Huelva, Huelva por una sanidad digna, la asociación Un nuevo horizonte para mi barrio y Aspromin.

En Tradiciones Populares se han recibido 13.696 papeletas y nominaciones virtuales, de las que 5.270 (38,5%) han sido para las Cruces de Bonares, que competía por la distinción con Rosy Calvo, Juan Vázquez (IGP Mojama de Isla Cristina), el Consejo de Cofradías (Procesión Magna) y la Saca de las Yeguas.

Finalmente, la modalidad de Deportes ha sido la menos participativa, con 11.834 votos. El ganador, Ernesto Bayo, El Bocina, se ha alzado con 5.370 votos, el 45,3% del total.

El jurado de esta edición ha estado conformado por Basilio Marquínez García, presidente de Seaberry Group; Mayte Jiménez Díaz, gerente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado; Teresa Millán, responsable de Comunicación de Cepsa Huelva; Daniel Navarro Campero, director de la Unidad de Gestión de La Rábida; Daniel Velo, gerente de Plus Berries; Xanty Elías, chef del restaurante Acánthum; Luis J. Pérez-Bustamante Mourier y Adelaida Mellado, director y gerente de Huelva Información como presidente y secretaria del jurado respectivamente.

La fecha de la ceremonia en la que se entregarán los premios Onubenses de Año está todavía por definir, aunque se producirá en los próximos meses.

Los protagonistas

Tradiciones populares: Cruces de Bonares

Para Bonares, el hecho de que sus Cruces de Mayo reciban este galardón supone mucho, porque aunque están declaradas por la Consejería de Turismo y Deporte como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y recibe 5.000 visitas al año entre abril, mayo y parte de junio, desde hace unos años se vuelca por situarse como un destino turístico esencial fuera de la provincia. Según destaca el alcalde de la localidad, Juan Antonio García, el premio es un espaldarazo, así como un reconocimiento "al enorme trabajo de los mayordomos y, sobre todo, de las mayordomas de cada una de las cruces".

Economía y empresas: Olibeas

La Sociedad Cooperativa Andaluza San Bartolomé Olibeas agrupa a 1.200 asociados y más de 3.000 hectáreas de olivar, que generan 13 millones de kilos de aceitunas que producen 2 millones de litros de aceite. Según su gerente, José Anselmo Cruz, el Onubense del Año es "una satisfacción" en un año "redondo" en el que la cooperativa, que es la más la antigua de la provincia, cumple 75 años. Un ejercicio en el que, además, Olibeas "ha batido el récord de producción de kilos de aceitunas, en el que ha revalidado por tercer año consecutivo el título de mejor aceite de oliva virgen extra de Huelva y ha conseguido una medalla de oro y otra de plata en el Cinve.

Educación: Marisa Fernández Serrat

La profesora titular de la UHU (Departamento de Educación) cree que la nominación "ya era un honor". La doctora en Psicopedagogía está convencida de que el haber sido la galardonada "en absoluto" quiere decir que ella sea la persona más destacada en este ámbito. Pero Fernández asume y celebra que esto sea el reconocimiento de muchas personas -alumnos y alumnas sobre todo- que han querido darle las gracias de alguna manera. "De lo que más orgullosa me siento es de los apoyos recibidos", asegura esta profesora que cuenta con una amplia trayectoria en la docencia, la investigación y la gestión en diferentes niveles educativos de Huelva y provincia.

Solidaridad y valores humanos: Juan Gil Zamora

Dice que se siente profeta en su tierra. Fundador de la Hermandad de Emigrantes en la localidad alemana de Bocholt en 1963 e incansable trabajador por los intereses de Huelva, Gil Zamora fue un soporte esencial para la labor del Padre Laraña en favor de los más desfavorecidos en los años 50. De su larga y solidaria trayectoria se queda con mucho momentos, entre los que figuran logros que no olvida: "Pude salvar la cooperativa de viviendas Parque de la Luz, crear viviendas sociales para los emigrantes que no tenían nada, así como guarderías o talleres de FP para los jóvenes emigrantes con discapacidad", comenta.

Deportes: Ernesto Bayo 'El Bocina'

El querido y carismático ciclista, conocido por todos los aficionados de la provincia, recibió la noticia con muchos agradecimiento y alegría. "Se me caen las lágrimas, tengo 69 años y soy como una raíz de Huelva, por cuya tierra, gentes y deportistas lucho", aseguró. Tras confesar que "jamás en la vida" pensó que recibiría un reconocimiento de este tipo, Ernesto sabe que le conocen en el mundo del ciclismo, en el que lleva toda una vida, "por ayudar a todo el mundo". Hasta Emilio Martín, el bicampeón del mundo de duatlón, hizo campaña por él a pesar de ser otro de los candidatos que competía por el galardón en la misma categoría.

Arte y cultura: Antonio Cazorla González

El pintor de Punta Umbría, conocido por su dominio del hiperrealismo, estilo del que es uno de los artistas más reconocidos del mundo y muy cotizado en el mercado americano, recibe el premio con "orgullo". "Es un reconocimiento a mi trayectoria porque, aunque soy joven, cuento con una carrera suficientemente larga". De una forma especial, según considera, también han valorado los lectores de este rotativo la muestra que expuso en el Museo de Huelva a finales de 2016, que fue una forma de resarcirse de "esa sensación de haber estado demasiado tiempo desconectado de Huelva" por sus compromisos profesionales.

Premio especial del jurado: José Luis García Palacios

El jurado ha decidido otorgarle su Premio Especial al decano del sistema financiero español que al final de la década de los 70 revolucionó el campo onubense, cuando logró que se pusieran las primeras hectáreas de regadío para el cultivo de la fresa en lo que se denominó Huelva verde. José Luis García Palacios cedió hace unos meses el testigo de la presidencia de la Caja Rural tras 45 años (primero en la de Huelva y después en la Rural del Sur) aunque preside la Fundación de la entidad. Este empresario que se ha hecho a sí mismo, un veterano emprendedor que ha sabido aunar voluntades para sumar esfuerzos y lograr cada uno de los hitos de su dilatada trayectoria profesional, recibe el premio "con muchísima ilusión a estas alturas de la vida, cuando uno da por terminada su vida laboral de forma voluntaria". Este agricultor, ganadero, empresario y expolítico de la transición (UCD) sabe que "aunque nadie es profeta en su tierra, todo lo que me hacen en Huelva, donde he vivido y dormido todos los días del año a pesar haber tenido también despachos en Sevilla y Madrid, es una satisfacción enorme y me siento muy agradecido". De su larga carrera se queda "con el afecto" de sus paisanos.

Mención especial: Infoca

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, afirma que todos los trabajadores del Infoca van "más allá de lo que están obligados porque tienen un compromiso ambiental enorme", de modo que la Mención Especial es "más que merecida". Con 3.500 trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, y bomberos forestales, el Plan Infoca está formado también por profesionales del 112, del SAS y de otras administraciones que se suman cuando hay un incendio. "Es uno de los departamentos de la Junta con mayor reconocimiento. Tenemos el mejor dispositivo contra incendios forestales de Europa", asegura. Aunque el incendio de Moguer ha sido "tristemente histórico", lo demuestran "a diario, al sofocar fuegos que no llegan a más gracias a su trabajo".