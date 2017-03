"Hemos recuperado la Plaza de las Monjas para la Feria de la Tapa"

Se ha puesto al frente de una asociación que nace tras el cisma del sector y la ruptura de las relaciones de la única agrupación que hasta entonces había representado a los hosteleros con la patronal. Rafael Acevedo llega con las idea claras y con el objetivo de "sumar, defender los intereses de sus afiliados y seguir creciendo". Reivindica la posición del sector en la sociedad y hacerse "más visible" en la provincia. Pero sobre todo que "cuenten" con ellos cuando se proyecten espacios para el desarrollo de la restauración. A su favor cuenta la experiencia que acumula y ese espíritu de tranquilidad y sosiego, aunque siempre inquieto, necesarios para lograr la unidad que ahora necesita el sector para crecer.

-¿Qué objetivos se marca a corto o medio plazo?

-Tener una central de compras desde la que abaratar los costes en determinados productos para que todos los afiliados se beneficien de ello.

-¿Y de cara a la ciudad?

-Ya tenemos la feria de la tapa, autorizada por el Ayuntamiento.

-¿Vuelve a los orígenes?

-Recuperamos el centro, la plaza de las Monjas. Volvemos al mismo espacio que se dejó en 2007 y que fue escenario cuando nació, en el año 96.

-¿Fue un error su traslado a la avenida de Andalucía?

-El sitio es el centro, hoy está mucho mejor que como estaba en el año 96. Dinamiza la zona y contamos con Calles del Centro. Se inaugurará el Día del Turismo, el 27 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 30.

-Y para la Capitalidad, ¿tienen algún proyecto?

-Aprovechando la Capitalidad, propusimos los food trucks [los camiones de comida que se han importado de Nueva York, Londres o Copenhague]. Los estábamos organizando para traerlo a Huelva porque hasta ahora no ha venido ninguna feria de este tipo a Andalucía, pero el Ayuntamiento nos ha dicho que ya lo habían previsto, que lo tienen en mente y vamos a colaborar mano a mano con ellos. La idea nuestra era traer ocho o diez caravanas y en cada una poner lo más típico: concha, repostería, ibéricos, guisos, etc.

-¿Se traería algún gran evento para potenciar más la gastronomía onubense?

-Antes de que haya un evento grande, se necesita que la gente esté informada. La información es esencial para nosotros y para el público. Cuando llega un cliente de fuera, quiere información y hay que tenerla. Quizá es lo que echo de menos en el año gastronómico. Se puede hacer mucho, pero lo importante no es hacer un gran evento, sino estar ahí.

-Y mantenerse...

- Yo tengo más miedo a 2018 que a este año. Es más importante porque tenemos que mantenernos y eso es lo difícil, no bajar del nivel en el que nos vamos a poner.

-¿La convivencia con los ciudadanos es buena?

-Aún queda por hacer... Depende de las zonas. ¿Un bar debajo de tu casa? Hay gente que le gusta y gente a la que no le gusta. A mi me encantaría tener un buen negocio debajo, pero en Huelva estamos a años luz de otros lugares en ese sentido. En los sitios más saturados hay bares que están acribillados. Debemos seguir luchando.

-¿Cuáles son las zonas más conflictivas?

-Gran Vía, Plaza de las Monjas y Pablo Rada.

-Y las de mayor recorrido en un futuro?

-Pescadería y la Ría y el futuro Ensanche tiene un gran futuro.

-Ahora que nombra la Ría, ¿el diseño de los kioscos fue erróneo?

-Tenían que haber contado con los profesionales. Hay que ir una hora antes para poder instalar las cosas porque no cabe ni el botellero tal y como se concibieron al principio. Estaba bien montado estéticamente pero quizá no para el uso que se le quería dar. Para un kiosco de pipas o hamburguesería sí valían, pero nada más. Además se podría haber pensado en darles uso en invierno, con terrazas acristaladas o demás, pero nosotros no vamos a entrar a decir cómo se podía haber hecho. La zona es buenísima.

-Los hábitos de consumo han evolucionado mucho en los últimos años, ¿el sector ha cogido el ritmo?

-Mucho, mucho. Nos falta aprender todos los días, pero el sector ha evolucionado mucho. Sobre todo en la cocina. El camarero está más preparado que antes, sin lugar a duda. Huelva tiene un nivel alto de hostelería y hay que reconocérselo.

-¿No cree que aún queda mucho camino para poder dar respuesta a quienes sufren intolerancias alimentarias, cada vez más frecuentes?

-Estamos muy preparados, porque ya lo exige el cliente. Para celebraciones está muy avanzado y los locales están preparados para dar servicio; aunque, insisto, siempre hay que seguir aprendiendo.

-Antes decía que el personal está formado, pero ¿tienen perfiles que les cuesta encontrar?

-Gente joven. Yo la prefiero precisamente porque está formada, en idiomas, en cómo servir, cómo tratar al público... El camarero está mucho más preparado hoy en día.

-¿Se nota más alegría que en los años de crisis?

-El número de reservas ha subido, pero el nivel de los menús... Cada vez se gasta menos. Hay más reservas de comuniones, bodas y eventos, pero ese aumento no acompaña en ganancias. Yo por ejemplo llevo cuatro años que no puedo subirlos precios, pero el proveedor sí te los sube a ti. Ahí es donde te tienes que quebrar la cabeza. Hoy en día los clientes exigen y los hosteleros además tenemos que ser empresarios.

-¿La subida de cuánto es?

-Un 10%. El número de contrataciones ha subido eso en un año. En los años 2011 y 2010 se pasó de dar 70 bodas a quedarse en 40. Fue un desastre. Las comuniones han subido una barbaridad porque los precios han bajado. Hay un abanico de precios muy accesibles para hacer cosas en condiciones.

-¿El gasto medio en Huelva, cuál es?

-De 45 o 50 euros, con todo incluido, cuando antes era esa cantidad sin barra ni extras y hoy por 45 o 50 euros se tienen menús muy buenos con todo incluido, incluso con cuatro horas de barra libre.

-¿Y como les salen la cuentas?

-Ganando menos, lo primero; negociando con los proveedores y con tu personal. Un camarero cobra menos hoy. Tenemos muchos quebraderos de cabeza para conseguirlo, pero no hay otra.

-Cuando fue elegido presidente de Bareca dejó claro que la provincia hay que cuidarla.

-Trabajamos con la provincia. En mi junta hay mucha representación de los pueblos porque queremos reforzar las actividades que se lleven a cabo en la capital, llevarlas a la provincia.

-¿Por ejemplo?

-Si hacemos una feria de la tapa y nos sale bien, pues este veranos nos la podemos llevar a Punta Umbría, al Condado, etc. Dinamizar la provincia.

-¿Qué obstáculos tiene el sector?

-De financiación. Actualmente estamos trabajando con dos entidades financieras para que encontremos beneficios y podamos trabajar con mayor comodidad.

-¿Y sus reivindicaciones?

-Estamos abiertos a colaborar en todo lo que haga falta. Queremos que nos apoyen y que nos tengan en cuenta. Vamos a luchar por el interés del afiliado. Queremos un equipo de asesoramiento para que se ayude y se informe de la necesidades y formas de actuar. Estamos visitando y dándonos a conocer. Ya somos más de 130 asociados y es algo muy importante. Yo estoy abierto a todos y para mi todos son iguales. Queremos que el beneficiado sea el afiliado de Bareca.

-Que haya dos asociaciones de hosteleros, ¿suma o resta?

-Mi lema es siempre la unión. A mi me encantaría que hubiera una. Si no estamos unidos, no tiramos del carro. Yo estoy abierto a lo que necesite el sector y el hostelero necesita unión porque cuanta más unión haya entre nosotros, más fuerza tendremos para pedir cosas. Y no tengo inconveniente en sentarme con la otra asociación.

-Un deseo en su inicio como presidente de Bareca.

-Que el público disfrute de Huelva y que haya clientes y público. Si tenemos público hay movimiento para todo.